新北雙冠王綠竹筍6／28開賣　希望廣場展售會限時搶購

▲新北雙冠王綠竹筍6月28日台北希望廣場開賣。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市是全國綠竹筍最大產區，日前「2025年度全國優質安全驗證綠竹筍評鑑」由三峽區賴阿龍榮獲有機組冠軍，另由新店區陳能恭榮獲產銷履歷組冠軍，雙料冠軍得主皆為評鑑比賽的常勝軍。新北市政府農業局將於6月28日於台北希望廣場辦理綠竹筍展售會，將邀請冠軍筍王到場販售冠軍筍，除了有高品質鮮筍可以採買外，現場也可以品嚐得到深坑綠竹筍鮮肉丸湯，當天消費打卡再送綠竹筍肉包1個，限量200份。

除了輔導農友推出高品質綠竹筍外，新北市農業局鼓勵農友在竹林經營期間，每年12月至翌年2月，將生產力較差的老竹疏伐，並栽植健康竹苗，疏伐下來的老竹使用碎竹機粉碎並製成土壤有機肥，讓農業剩餘資源得於現地循環利用，同時施用於筍園以減少農友購買土壤、有機肥料費用。

▲目前為綠竹筍盛產期歡迎品嘗全國冠軍筍。

近年為拓展新北綠竹循環應用可行性，更致力開發綠竹纖維製作之生活用品，延長資源投入的生命週期，期待建構「全循環，零廢棄」的永續農業，展售會現場將體驗全竹利用，有新鮮綠竹筍、好喝綠竹筍鮮肉丸湯可以採買、品嘗外，也展示綠竹筍加工品及綠竹樂器，更邀請台灣竹樂團至現場演出，歡迎市民朋友揪團來聽音樂、買好筍。

今年「2025年度全國優質安全驗證綠竹筍評鑑」有新北市、台北市、基隆市、新竹縣、雲林縣及屏東縣，共7縣市90位農友參賽，分為「有機組」及「產銷履歷組」進行評比，計有22項獎項，新北市奪下兩組的冠、亞、季軍，本次賽市共拿下18個獎項。

農業局長諶錫輝表示，新北市推動「三生永續」政策，提供高品質又新鮮的綠竹筍，每年除鼓勵農友參加各級評鑑競賽，彼此切磋、精進技術，今年將於6月28日於台北希望廣場舉辦展售會，當天邀請台灣竹樂團至現場演出，特別以綠竹製作竹樂器演奏，綠竹較其他竹材柔軟，音色較圓潤甜美，歡迎大家來買鮮筍、聽竹樂。

▲新北健康三寶綠竹筍。

▲6月28日於台北希望廣場可購買到高品質新北綠竹筍。