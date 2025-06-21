31罷區多點開花！綠營陸戰全面啟動　蘇巧慧：與民團並肩衝過三階

▲民進黨新北市黨部發起「作伙來罷」路口宣講。（圖／民進黨新北市黨部提供）



記者杜冠霖／台北報導

中選會昨審定首波通過門檻的罷免案，一共有24位藍委成案。綠營也正式啟動陸戰，今（21日）上午十點開始，各地方黨公職就開始站路口宣講，民進黨新北市黨部配合黨中央與新北立委、議員等黨公職發動大串聯，一齊走上街頭站路口宣講，並在新北市共13個路口宣講、舉牌舉旗，通知路過民眾投票日，也持續為仍待補件的羅明才罷免案連署收件。

民進黨正式啟動陸戰，各地方黨公職陪同罷團掃街、站路口，新北部分，北市黨部主委蘇巧慧，以及非罷區的立法委員張宏陸、吳秉叡直接前往罷區，搭配新北市議員鄭宇恩、李宇翔、戴瑋姍、山田摩衣、石一佑、黃淑君、張維倩、陳永福、李倩萍、李余典、翁震州、張嘉玲、許昭興、陳乃瑜、張錦豪、周雅玲、林裔綺，以及民進黨發言人吳崢等黨公職，共同發起第一波串聯，於新北市共13個地點發動站路口宣講。

蘇巧慧表示，今天的活動橫跨淡水、林口、板橋、中永和、新店、汐止、瑞芳共13個路口，各區議員彼此串聯，並由非罷區黨公職一起支援罷區，大家一起舉旗、舉牌，不但呼籲民眾投下同意罷免票，也展現民進黨的態度，從先前的「做公民團體後盾」，進一步轉為「與民團並肩同行」。

蘇巧慧強調，除新北第十一選區外，中選會已宣布投票日就是7月26日，現距離投票日僅剩約一個月，必須把握關鍵一個月，他將號召黨員同志一起加入「護台志工隊」，幫忙掃街、站路口、發文宣，讓更多公民了解為何要罷免國民黨的不適任立委，並且願意出門投票。

綠委張宏陸表示，每一張罷免連署書，都代表民眾對國民黨立委的憤怒與不信任，也代表民眾已受夠國民黨立委過去一年多在立法院毀憲亂政、阻礙台灣進步的荒謬行徑，希望號召更多民眾一起站出來，罷免不適任的立委，終結藍白在國會的亂象。綠委吳秉叡指出，除了已經確定投票日期的五區罷免案之外，羅明才罷免案目前仍差564份連署書，必須靠所有人一起站出來簽下連署書，才能用行動實際下架不合格立委。

新竹部分，竹市黨部主委施乃如也率黨公職陪同新竹雙罷團，到竹蓮市場拜票，罷團發言人林志潔表示，停職的貪污高虹安市長，賣台又官司纏身、違反國安法、反滲透法、貪污犯罪被偵查中的立委鄭正鈐，正是新竹的惡瘤，需要大家站出來票投同意，守護台灣民主。

除站路口外，綠委陳亭妃今也宣布，「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」將於7月5日從國民黨立委徐巧芯的選區、台北市信義區景新公園出發，挺進台北罷區，啟動「民主挺罷免鐵馬騎宣行動」，號召民眾站出來，用選票反對暴力、支持理性政治。