保您安心再加倍！新北原民免費意外險6／13升級

▲免申請即生效！新北4.3萬原民享免費意外險。（圖／新北市原民局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府原民局持續推動「原住民族微型保險計畫」，為設籍新北市、年滿15歲至64歲的原住民族人提供意外事故保障。今年6月13日起，保障內容全面升級，意外身故保險金從10萬元提高至20萬元，意外失能依等級最高理賠金額也從10萬元提升至20萬元，另包含1萬元意外傷害醫療保險金。市府全額負擔保費，符合資格者自動納保，無需自行申請，預計約4.3萬名族人受惠。

新北市原住民族人口超過6萬人，許多族人從事勞力密集或高職災風險工作。市府自去年開辦微型保險，針對經濟弱勢或低保障族群提供即時救助，除健保減輕醫療負擔外，更透過保險理填補意外造成的經濟缺口，發揮社會安全網功能。

一名居住於鶯歌區的25歲陳姓族人，工作時不慎打翻滾燙湯汁導致手臂嚴重燙傷，多次就醫治療期間，因市府投保的微型保險給付醫療費用，大幅減輕經濟壓力。另名新莊區15歲莊姓學生，課後運動扭傷腳踝，亦透過保險理賠幾乎全額抵銷醫療支出。

新北市原民局長Siku Yaway（林瑋茜）強調，市府今年編列600萬元預算推動此計畫，盼讓都市原住民在意外發生時獲得實質協助，「不再如無根浮萍漂泊」，成為族人在城市打拚的堅實後盾。此政策不僅強化社會福利，更體現新北市對原住民族權益的重視。詳細資訊請上「新北市原住民族行政局」查詢。