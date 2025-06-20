夏天怎麼總是睡不好？　營養師教你5招吃對補對告別夏季倦怠症！

▲夏季氣溫高、濕度重，影響自律神經與睡眠品質，營養師建議從調整飲食與作息著手，對抗白天疲倦、夜晚失眠困擾。（圖／紅崴科技提供，下同）

記者林東良／台南報導

每到盛夏，常有人抱怨一整天昏沉無力、晚上卻又熱到睡不著，即便沒有熬夜，白天也提不起勁，其實這些現象並非單純「太熱」，而是與高溫濕氣、自律神經失衡、飲食紊亂與作息不當息息相關，洪秋雅營養師提醒，改善夏季倦怠與睡眠障礙，不能只靠補充保健品，而是得從「吃對食物、動得剛好、睡得安穩」三個方向著手，讓身體重新找到節奏。'

洪秋雅營養師說，高溫天氣讓身體處於長時間散熱負荷狀態，自律神經無法有效切換，容易導致食慾下降、睡眠品質差、白天疲憊無力。這時比起硬撐，調整飲食與生活習慣才是關鍵。

洪秋雅營養師指出，五大營養素，吃出穩定神經與好眠體質：1、色胺酸：幫助血清素與褪黑激素合成，來自豆類、香蕉、牛奶。2、鎂：穩定情緒神經，堅果、黑巧克力是天然來源。3、維生素B群：提升能量代謝與神經功能，蛋、瘦肉、糙米是好選擇。4、鈣：神經穩定器，黑芝麻與乳製品不可少。5、Omega-3：對抗神經發炎，鮭魚與核桃都是天然好脂。

吃飽就躺或久坐滑手機，是導致入睡困難的元兇。洪秋雅營養師建議，飯後30分鐘散步15分鐘，促進消化也能調節自律神經，對久坐族尤其有效。另，適度日照有助於身體製造血清素與維生素D，為夜間褪黑激素的合成鋪路，也提升白天清醒度與晚上的入睡品質。此外，睡眠環境很重要，使用透氣寢具、冷氣維持26-27°C、避免睡前大量喝水、白天補電解質，不僅可防止夜間頻尿，也幫助身體降溫進入深層睡眠。

夏天的身體更需要溫柔的對待。從營養補給到生活節奏、從光線到寢具，每個微小改變，都是通往穩定睡眠與清醒白天的關鍵。洪秋雅營養師指出，紅崴科技長期致力於科學養生，從六大健康生活系列、涼感寢具，近年來研發出獨一無二的「信息能科技」，透過共振頻率的方式，恢復人體自有的自癒力，持續推動「讓健康生活化」的理念，未來也將持續結合科學與實證，傳遞正確的保健知識，陪伴大家度過每一個難眠的夜晚與疲憊的夏日。