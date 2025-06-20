「高溫+午後雷陣雨」雙夾擊　2地有大雨

▲未來一周為典型夏季天氣型態，中午高溫炎熱，午後有雷陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周為典型夏季天氣型態，中午高溫炎熱，局部高溫上看35度，午後有雷陣雨，今天(20日)和明天西半部、各地山區中午後有局部大雨機率。

中央氣象署預報員官欣平表示，未來一周將是典型的夏季天氣型態，白天近中午時段高溫炎熱，午後則有明顯的雷陣雨發展。

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今日各地高溫炎熱，官欣平說明，高溫提醒區域包括雙北、彰化以南至嘉義等內陸地區，以及花東交界處。降雨部分，主要以午後雷陣雨為主，從白天延續至晚上，山區為主要降雨區域，中部以北、大台北、南投及南部高屏地區，降雨也有機會擴及平地，雨量較大仍集中在山區。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

官欣平進一步指出，今天到明天西半部及各地山區中午過後到下午有局部大雨，且降雨時間延續較晚，晚上8點、9點後至深夜清晨降雨才會趨緩。環境風場方面，今天和明天為偏南風及東南風影響，東南部及恆春半島偶有降雨，中南部沿海地區清晨也可能出現零星降雨。

未來降雨趨勢上，官欣平表示，周日和下周一風向逐漸轉為西南風，中南部清晨有降雨機率，午後以山區降雨為主，大台北及各地山區午後雷陣雨範圍也持續擴展，靠近平地的地區也要特別留意。

下周二至下周三期間，官欣平分析，整體風場偏向西南風，午後熱對流發展旺盛，降雨區域集中在西半部及東半部山區。下周四起，環境轉為偏南風，南邊低壓帶有北抬趨勢，南部將有局部短暫陣雨，並非僅限午後，其他地區則維持午後雷陣雨型態。

▲一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，官欣平表示，未來一周高溫持續炎熱，各地高溫普遍在攝氏30至31度以上，局部地區甚至可能來到35度。中部以北的高溫表現最為明顯，受到太平洋高壓、雲量少及風向沉降作用影響，中南部近山區及雙北地區的高溫表現炎熱。