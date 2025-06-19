習近平急通話普丁　暗示「大國」降溫以伊衝突！4主張要以色列停火

▲習近平與普丁針對中東局勢通話。（資料照／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

以色列與伊朗衝突第七天，針對中東局勢，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁緊急熱線「交換意見」，普丁認為，以色列襲擊伊朗核設施非常危險，衝突升級不符合任何一方利益，習近平則表示4點主張，呼籲「大國」冷卻以伊衝突，尤其當事人以色列應盡快停火。

中俄最新通話中，普丁表示，以色列襲擊伊朗核設施非常危險，衝突升級不符合任何一方利益，伊核問題應透過對話協商解決，以伊雙方應保障第三國公民安全。

習近平則認為，當前中東局勢很危急，再次印證世界進入新的動盪變革期。如果衝突進一步升級，不僅衝突雙方將遭受更大損失，地區國家也將深受其害，並提出4點主張。

第一，推動停火止戰是當務之急。武力不是解決國際爭端的正確方式，只會加劇仇恨和矛盾。衝突當事人尤其以色列應盡快停火，防止局勢輪番升級，堅決避免戰爭外溢。

▲以色列發動空襲後，伊朗首都德黑蘭建物遭到襲擊。（圖／翻攝新華社）



第二，保障平民安全是重中之重。無論任何時候，軍事衝突中保護平民的紅線都無法突破，無差別使用武力的行為都不可接受。習近平呼籲，「衝突當事人」應嚴格遵守國際法，堅決避免殃及無辜平民，並為第三國公民撤離提供便利。

第三，他指出，開啟對話談判是根本出路，溝通對話是實現持久和平的正確路徑，要堅定政治解決伊朗核問題大方向不動搖，堅持對話談判來推動伊朗核問題重回政治解決軌道。

第四，國際社會促和努力不可或缺，「中東不穩，天下難安。」國際社會特別是對衝突當事方有特殊影響的「大國」要為推動局勢降溫作出努力，而不是相反。聯合國安理會應為此發揮更大作用。