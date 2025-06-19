伊朗「409公斤高濃縮鈾」下落不明！　IAEA證實：無法核實位置

▲位於伊朗納坦茲的濃縮鈾設施。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

國際原子能總署（IAEA）表示，他們目前無法確定伊朗多達409公斤、接近武器等級的高濃縮鈾在哪裡。《彭博社》指出，409公斤高濃縮鈾足以製造10枚核彈頭，理論上應該被IAEA妥善封存在伊朗第3大城市伊斯法罕（Isfahan）的地下設施裡。

IAEA秘書長格羅西（Rafael Mariano Grossi）透露，德黑蘭曾經警告，如果以色列攻擊，濃縮鈾庫存可能轉移。他18日被問及濃縮鈾下落時坦言，「我不太確定。在戰爭時期，所有核設施都關閉了。無法進行檢查，也沒辦法展開正常活動。」

格羅西指出，以色列13日展開攻擊以前，IAEA檢查人員每天對伊朗核設施實施1次以上的視察，但伊斯法罕遭到反覆襲擊，一些建築物受到影響。此外，伊朗也沒有通報IAEA，計畫實施哪些額外措施，保護濃縮鈾庫存不受攻擊。

▲IAEA秘書長格羅西證實，伊朗濃縮鈾庫存下落不明。（圖／達志影像／美聯社）



儘管如此，IAEA仍持續透過衛星影象監測核設施，目前尚未看到伊朗試圖消耗掉高濃縮鈾的任何跡象，此舉將嚴重違反《核武禁擴條約》（Non-Proliferation Treaty）。格羅西指出，儘管IAEA尚未看到伊朗生產核武的任何建設性努力，但世上沒有任何國家擁有達到這種程度的濃縮鈾。

《彭博社》報導，格羅西的評論凸顯了攻擊伊朗核基礎設施的主要困境之一。儘管以色列轟炸無疑影響了該國生產更多濃縮鈾的能力，全世界卻冒著失去現有庫存蹤跡的風險，而這些濃縮鈾可能很快被濃縮至武器等級。

美國「科學與技術資訊辦公室」（OSTI）資訊顯示，伊朗的高濃縮鈾可以裝入16個高度36英吋（約91.5公分）的容器之中。