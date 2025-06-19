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最高領袖下令加強備戰！　伊朗革命衛隊指揮官「上任6天」突換人

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 哈米尼任命卡拉米為新任革命衛隊司令。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以伊緊張高漲之際，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）宣布撤換伊斯蘭革命衛隊（IRGC）陸軍指揮官，由卡拉米准將（Mohammad Karami）接替上任僅6天的帕克普爾少將（Mohammad Pakpour），進入更高戒備狀態。

根據伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》，哈米尼19日頒布命令，任命卡拉米接替13日上任的帕克普爾，命令中強調卡拉米的優秀資歷與經驗，足以擔任陸軍最高指揮官，並要求提升部隊在所有領域的能力與準備，也感謝帕克普爾的貢獻，但未透露其動向。

綜合當地媒體報導，卡拉米過去曾掌管位於巴基斯坦邊境的「東南部聖城行動基地」（Quds Operational Base），多次被控涉及武力鎮壓國內異議份子。國際特赦組織指控，他指揮的部隊曾於2021年2月向手無寸鐵的燃油運輸工人開火，2022年9月的一場示威中更導致至少70人死亡。

而帕克普爾13日才剛接替被以色列擊斃的前任指揮官薩拉米（Hossein Salami），升任革命衛隊總司令，如今短短6天後就卸任，目前不清楚其下落。

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