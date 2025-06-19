有望和談？伊朗總統專機「悄悄飛抵阿曼」　3可能原因曝

▲ 3架伊朗政府專機飛往阿曼。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗一架總統專機及2架政府專機日前降落阿曼首都馬斯喀特，引發外界揣測可能是透過談判緩和衝突的徵兆，但美國總統川普暗示可能直接介入，加劇緊張情勢。

美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）18日報導，根據航班追蹤網站，飛往阿曼的3架伊朗飛機為一架空中巴士A340總統專機及2架A321政府飛機，呼號分別為JJ25、JJ26及JJ28，起飛地點尚不清楚，其中編號EP-IGA的空巴A340曾用於伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）過去出席聯合國大會行程，但目前不清楚機上人員身分。

報導分析，伊朗飛機飛抵阿曼的原因可能有三，首先，可能有一支伊朗代表團已抵達馬斯喀特，就結束目前與以色列的衝突展開新一輪談判。伊朗與阿曼長年維持良好外交關係，阿曼經常充當德黑蘭與西方的中間人角色，近來也持續推動美伊就伊朗核問題進行協商。

儘管德黑蘭表面上仍對以色列攻勢態度強硬，但傳出私下持續就協議結束危機的可能性與外國合作夥伴接觸。川普18日則向媒體表示，「他們現在想談判，我想問的是，為什麼他們不2周前就談？現在談已經太晚了。」

若與外交任務無關，伊朗派出專機還有另外2種可能性，在以色列連日空襲德黑蘭與伊朗西部之際，可能用於載送希望離境的人員；也可能是為防未來以色列擴大對伊朗空軍基地的空襲，提前轉移飛機以免受損，未來可用於撤離政要。

類似情況曾發生於1991年波灣戰爭期間，當時伊拉克空軍便曾將戰機轉移至伊朗，躲避以美國為首的聯軍空襲。