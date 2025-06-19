以轟炸伊朗「重水反應爐」遭反擊！　納坦雅胡下令加強攻擊力道

▲以色列總理納坦雅胡與國防部長卡茲下令要求以軍加強攻擊力度。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

以色列19日清晨對伊朗阿拉克（Arak）的重水反應爐發動攻擊，伊朗國營電視台也證實這項消息。儘管設施遭到轟炸，但伊朗官方仍強調，「完全沒有輻射危險」，且在攻擊前已完成人員撤離。對此，伊朗也在同日空襲以色列南部的索羅卡醫療中心，被認為是針對重水反應爐被炸的反擊。

根據《以色列時報》報導，伊朗國營電視台證實了以色列對伊朗阿拉克重水反應爐的空襲行動。事實上，以色列早已提前公告將襲擊阿拉克重水反應爐，並呼籲德黑蘭18區民眾立即撤離，指他們的生命正面臨威脅。

▲以色列提前預警轟炸阿拉克重水反應爐，要求附近民眾撤離。（圖／翻攝自X）



伊朗官方表示，該設施在遭到襲擊前已經完成撤離，且目前沒有輻射外洩危險。

根據報導，這座位於伊朗中部的研究用反應爐目前尚未完工，德黑蘭早前已通報聯合國原子能總署，計畫2026年正式啟用。如今卻遭到以色列破壞。

伊朗也在19日轟炸以色列南部的數個平民區域，其中有數枚飛彈擊中貝爾謝巴（Beer Sheba）索羅卡醫療中心（Soroka），重創整間醫院，目前死傷不明。而這項行動也被視為是伊朗對於阿拉克重水反應爐被空襲的報復行動。

另一方面，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）宣布，總理納坦雅胡與他已下令要求以色列國防軍「加強對伊朗戰略目標的攻擊力道」，目的在於消除威脅以色列所面臨的風險，並破壞阿亞圖拉政權的根基。

卡茲透過國防部發布聲明指出，「那個懦弱的伊朗獨裁者，躲在他堅固的地堡內，卻蓄意襲擊以色列的醫院與住宅大樓」，並點名伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）應該為此負責。

卡茲強調，這類攻擊是「最嚴重的戰爭罪行」，哈米尼終將為他的罪行付出代價。