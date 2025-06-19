「一早啪啪」操控老公行動20年　人妻認證整天有活力！網驚：懂事

▲人妻認證「一早啪啪」就能讓老公體力滿滿。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「他得到他想要的，我也一樣！」一名人妻透露，以前老公假日都躺在床上，結果某次兩人一早啪完，老公不僅體力滿格，甚至帶孩外出一整天都不嫌累。對此，原PO笑虧，20多年來就是靠著「晨間性愛」來操控老公行動。文章引發萬人回應，「男人就是這麼簡單」、「不是只有周末早上有效，是隨時都有效！」

臉書粉專《加藤軍台灣粉絲團2.0》轉貼一篇人妻靠著「計畫性交作業」來操控老公行動的文章，該位人妻說，如果假日起床，她就先打掃、煮早餐與顧孩的話，老公就會呈現廢人模式，幾乎整天躺在床上看電視。

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即使原PO提議帶孩出門逛街、爬山，或是想跟朋友聚會，老公依舊躺著不動，回應工作很累、想在家休息放鬆等藉口，導致全家人假日只能窩在家裡，且什麼事都沒做。

直到某天早上，原PO與老公在床上翻雲覆雨完，老公整個人猶如充飽電一樣，「整個人突然變得超有活力，準備好去征服世界那種！」對此，原PO笑稱，兩人結婚30年，沒想到這招「性福電力」維持20多年超有效。

「我後來學乖了！」原PO笑稱，如果假日她想在家耍廢，就起床做自己的事；如果想出門走走，她就會「一早開場服務」，老公當天就會配合走任何行程。

最後，原PO強調，「我知道是在故意操控他」，但內心一點都不感到愧疚，畢竟各有所需，「他得到他想要的，我也一樣！」

該文引來1.6萬名網友狂呼，「看透的女生少之又少」、「相當懂事」、「獵人往往以獵物的方式登場」、「真的！有沒有一種可能是...心理感覺被需要了，身心都得到滿足了整個充電完成」、「身為老公，我必須嚴正否認這件事，因為不是只有周末早上有效，是隨時都有效」、「這不是操控，是等價交換啊」、「夫妻間能保持這樣很棒！身心都得到滿足＋家庭和樂」、「男人就是這麼簡單」、「果然～別人的老婆就是讓人羨慕」。