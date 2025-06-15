美髮師偷吃人妻助理！「今天不給碰」對話露餡了

▲美髮師與人妻助理一起出遊，甚至同住一間房。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

嘉義一名男子阿魯（化名）2021年間與妻子小玉（化名）結婚，沒想到愛妻竟背著他與美髮師阿東（化名）一起出遊，甚至還牽手、擁抱，並且同住一房，氣得他將阿東告上法院。嘉義地院審理後，判阿東須賠15萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿魯2021年4月間與小玉結婚，2人婚後育有2名子女。不過，小玉卻偷偷背著阿魯，悄悄跟美髮店的同事阿東產生感情，不但跟阿東相約出遊，做出牽手、相擁等親密舉止，更是共同住在一間房，氣得阿魯將阿東告上法院。

對此，阿東則表示，小玉是他在美髮店的助理，因為知道小玉患有憂鬱症，所以會時常注意對方的狀況，2人也比較有話聊。小玉2024年5月開始，會向他抱怨家庭狀況，並詢問憂鬱症相關的話題，而他身為憂鬱症的患者，希望能盡可能給予小玉情緒上的支持。

阿東提到，雖然2人相約同遊，但並沒有親密舉止，除了浮潛課程時小玉站不穩，他才會牽著對方行走。且雖然2人同住一間房，但都是分床睡，難以認定有逾越一般正常男女社交生活之應有分際。

▲美髮師與人妻助理一起出遊，甚至同住一間房。（示意圖／免費圖庫Stocksnap）



至於對話紀錄中的「今天都沒抱到妳，站著那種」，以及「難怪妳今天不給我碰」等對話，則是基於好友的安慰，以及小玉在店外大哭時，他想給予安慰卻被拒絕，從對話紀錄當中，不足以認定他逾越一般正常男女社交生活之應有分際。

不過，法官勘驗證據後發現，2人浮潛時笑著面對鏡頭合影，不但有牽手相依的情況，還有貼臉並肩的畫面，狀態宛如情侶，絕非所謂的「站不穩相扶」。

至於同住一間房的情況，法官認為，無論住的房型是雙床房或大床房，從客觀上來看，都已逾越了普通朋友的相處界線，絕非社會通念能夠容忍合理範圍內的社交行為，認定阿魯求償有據。

而阿魯主張2人多次發生性關係一事，法官勘驗證據後表示，阿魯所出示的證據當中，難以認定2人有發生性行為，因此不予採信。法官經過審理以後，最終判阿東須賠15萬元，全案仍可上訴。