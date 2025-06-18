76％男性自慰時「想著前任」　專家曝主因：很正常

▲高達76%的男性與59%的女性表示，自慰時會想到過去的戀人（圖／示意圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

你是否曾在自慰時腦中浮現前任的臉？別急著責怪自己，因為你並不孤單。根據情趣科技品牌Ohdoki發布的一項調查，高達76%的男性與59%的女性表示，自慰時會想到過去的戀人。

根據《紐約郵報》報導，美國認證性治療師歐弗斯崔特（Kristie Overstreet）向《The Everygirl》表示，如果目前單身，自慰時回想起舊愛，或許是一種健康的方式，讓自己重新整理那段關係中美好的部分。

那如果現在有伴，卻還是在自慰時想著某個特定的前任？歐弗斯崔特認為這也不一定是壞事，「這或許是一種方式，讓過去的情感經驗能夠幫助增進當下的關係。」

▲人們經常會對「曾經擁有但如今無法再觸及」的性愛經驗感到興奮。（示意圖／CFP）



臨床心理師康納莉（Pamela Stephenson Connolly）也指出，人們經常會對「曾經擁有但如今無法再觸及」的性愛經驗感到興奮，這也是自慰時常見的心理反應。

不過，也有不少人表示，他們根本不是在想前任，而是單純認為「一個人來」比較爽。Ohdoki調查顯示，約29%的受訪者認為自慰比真實性愛更令人滿足，其中男性占比達31%，女性則為26%。

根據瑞典一項研究，女性平均每月自慰約9次，相當於每週2次；這樣的頻率，不僅展現出性自主意識的提升，也讓人開始重新思考性愛的定義。

性與關係教練奈斯（Gemma Nice）解釋，自慰之所以更令人享受，是因為可以精準掌控節奏與力道，比起與伴侶互動，更能準確引導自己進入高潮狀態。

不過奈斯也提醒，若過度依賴自慰，可能導致伴侶的觸碰變得無感，反而影響親密關係的深度，「如果這種情況出現，代表你們需要在臥室外展開更坦率的溝通。」