護理師人妻被嫌胸部小！租屋偷吃「鹹濕對話」被抓包

▲護理師人妻在外租屋，被抓包與小王一同走出。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

桃園市一名女子小琪（化名）與丈夫阿勇（化名）結婚多年，後來因憂鬱症搬離家中。不過她外出租住的期間，竟被阿勇抓包租屋處偷藏男人龍哥（化名），因而被阿勇告上法院，最終與龍哥須連帶賠償10萬元。

根據判決書內容，小琪與阿勇結婚多年，婚後育有2名子女，不過她2024年間因為憂鬱症的問題，向丈夫告知要搬離住處，到外面租屋居住，假日會偶爾返回家中。

2024年3月某天的晚間，小琪回到家中洗澡，手機卻不斷發出訊息聲響。由於阿勇知道妻子在某醫院擔任護理長，擔心是醫院有急事聯絡，於是幫忙查看訊息，沒想到竟發現傳來訊息的是龍哥。

阿勇進一步查看訊息內容，發現妻子與龍哥互動曖昧，不但互稱「老公」、「老婆」，且訊息內容包含愛慕、挑逗及性暗示等對話，還有2人同床共枕、共同出遊等親密照片。

▲護理師人妻在外租屋，被抓包與小王一同走出。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



阿勇向妻子攤牌以後，妻子當即提出離婚的要求，讓阿勇心情大受影響，當晚完全無法入眠。時隔一周左右，阿勇駕車前往妻子的租屋處，卻發現妻子與龍哥一起從租屋處走出，上前質問時，2人還稱「只是一般朋友」、「睡在一起也沒怎樣」等話語。

後來阿勇致電妻子的大哥，妻子卻與大哥聯合指責他的不是，隻字不提出軌一事，讓他終於心死，當天便同意前往戶政事務所，辦離婚手續。由於阿勇身心大受打擊，決定將妻子與龍哥告上法院，要求2人各付60萬元精神撫慰金。

對此，小琪則辯稱，2人的婚姻不堪回首、早已名存實亡，阿勇2022年間就常常夜不歸宿，甚至跟其他女子有染。且在婚姻期間，阿勇常常嫌棄她「胸部平坦」，讓她備感霸凌，還被迫動手術取悅。

儘管動了手術，阿勇仍舊一再出軌，並且揚言離婚，讓她感到極為痛苦，雙方的婚姻早已破滅，阿勇的配偶權根本沒受到侵害。

龍哥對此則說，認識小琪的時候，對方稱自己是「離婚狀態」，他並不知道小琪有配偶。而他詢問「該不會是divorced（離婚）」的問題時，小琪則說「已經一段時間啦！現在要愛自己」，因此他並沒有任何侵權行為。

桃園地院法官勘驗證據後，不採信龍哥的說法，衡量雙方的身分、地位及財力、加害程度以後，判龍哥、小琪須連帶賠償10萬元，全案仍可上訴。