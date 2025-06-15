人妻偷吃同事「車上直接來」被錄下！老公一聽才知綠到爆

▲男子發現妻子的行為怪異，查看行車紀錄器發現，妻子早已出軌。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台中一名男子阿旺（化名）與妻子小品（化名）結褵多年，不過妻子2023年開始竟與同事大猛（化名）發展出婚外情，甚至直接在車上發生關係，對話全被行車紀錄器錄了下來，氣得他告上法院。台中地院審理後，判小品、大猛須連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿旺與小品結褵多年，不過小品2023年11月開始，言行舉止變得詭異，阿旺因此起了疑心，於是趁著小品不注意，偷偷調取小品車上的行車紀錄器，查看錄影、錄音的內容。沒想到，查看了行車紀錄器以後，阿旺才知愛妻早已出軌，與清潔隊的同事大猛發展出婚外情，小品甚至還在車上替大猛服務。

阿旺進一步查看行車紀錄影像，發現妻子誇讚阿猛「你真的很大，不是我在講，又很強」、「真的啊，又很長」，甚至還要求阿猛別做安全措施，讓他氣得不得了，決定將2人都告上法院。

▲男子發現妻子的行為怪異，查看行車紀錄器發現，妻子早已出軌。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



對此，阿猛則辯稱，配偶權並非憲法、法律上的權利，婚姻共同生活之圓滿安全及幸福亦非法律上應予保護的利益，因此阿旺沒有任何權利受到損害。即便配偶權、夫妻共同生活圓滿幸福之利益存在，按照過去的判例，性自主決定權應優先於配偶權或法律上利益受保障，難以認定他與小品侵害阿旺基於配偶關係的身份法益而情節重大。

阿猛還稱，行車紀錄器的影音證據並非阿旺所有，阿旺透過非法入侵車輛的方式，竊取行車紀錄器影像，已經犯了刑法的故取得他人電腦相關設備電磁紀錄罪。阿旺透過侵害他人隱私權、人格權的方式，取得影音證據，侵害他與小品的重大法益，且違反公序良俗，應無證據能力。

此外，阿猛還說，小品之所以聲請離婚，是因為小品與阿旺已爭吵數個月，小品長期受到阿旺的苛責、謾罵，會離婚與他沒有關係，希望能夠駁回聲請。

不過，台中地院法官勘驗行車紀錄器影音等證據，不採信阿猛的說法，最終判阿猛、小品須連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。