台南市府課後才藝兩套標準惹議　蔡宗豪批教育侷限制準公託

▲市議員蔡宗豪批市府限制準公託開辦才藝班，要求教育局儘速釐清法源與規範。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對台南市非營利與準公共化幼稚園課後不能開辦才藝班的限制，國民黨市議員蔡宗豪19日於市議會質詢時砲火全開，質疑教育局「兩套標準」，指公託機構可在延後照顧中設語文、美術等課後社團，卻禁止準公託幼稚園辦理相似課程，痛批市府「是住海邊嗎」？

蔡宗豪指出，目前公託延後照顧服務普及率達九成五，但延後照顧應是協助家長接送，不該因此設限學童學習內容。他翻出某附幼及公託的回填問卷，明載「語文、美術、韻律課程」，卻括弧註明「非才藝班」，質疑市府以文字遊戲規避法規，讓部分機構能辦課後社團，另一些卻被限縮，顯然不公平。他直言：「同樣是政府補助，為何公託能辦，準公託卻不行？公立的孩子才是孩子嗎？」

對此，教育局回應，目前公託機構延後照顧一小時僅收費30元，與坊間才藝班無法直接比較，只要課程未巧立名目、過度收費，鼓勵多元學習方向會獲支援。但法規確實對才藝班設有管理與排除條件。

蔡宗豪要求教育局清楚交代目前課後社團核備的法源依據與規範機制，並呼籲應建立一致性原則，開放試辦彈性機制，讓準公託也能根據家長需求辦理社團課程。他強調：「教育公平不是用限制達成，而是給家長更多選擇。」同時呼籲市府應跨局處協調，避免制度成為創新的天花板。