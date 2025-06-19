【廣編】創富過程即將改變　《AI理家》提供一站式房產資訊入口新體驗

▲由富比士網路科技主導開發、並與inHom潮居科技共同合作的對話式搜尋引擎《AI理家》，於今日（6/19）正式上線。

圖、文／潮居科技提供

人工智慧（AI）技術的應用正深刻改變傳統資訊搜尋模式，全球科技企業如Google、Meta和OpenAI等，紛紛投入生成式AI技術，透過「問答式搜尋」與「個人化結果推薦」等方式，提供更直覺的使用體驗。由富比士網路科技與inHom潮居科技共同開發的對話式搜尋引擎《AI理家》，於今日（6/19）正式上線，主打房地產資訊整合，讓使用者能快速找到置產選項與投資機會。

《AI理家》透過自然語言輸入，使用者只需以一句話發問，例如「新北市有無總價1500萬元以下的新建案？」或「近期成交活絡的桃園建案有哪些？」系統即可即時爬取網路資料，彙整相關資訊並以摘要呈現。這種語意理解技術不僅提升搜尋效率，還能標註資訊來源，確保內容的可追溯性。富比士網路科技創辦人唐知勳表示，AI正在改變人們的資訊搜尋邏輯，《AI理家》以更貼近使用者思維的方式，重新定義資訊入口，擺脫過去依賴篩選器的僵硬操作。另外《AI理家》整合了大型語言模型與即時搜尋技術，專注於房地產領域的特定語境，包括「建案」、「區段」、「總價」等關鍵資訊。系統還能記憶對話上下文，支援多輪追問，例如使用者可先詢問「新莊有無預售屋？」再進一步追問「近期成交的建案有哪些？」系統將延伸搜尋範圍，提供更具脈絡的回覆。

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目前，《AI理家》全面開放免費使用，註冊後即可查詢房市資訊，回覆內容附有來源連結，強調資訊透明與可信度。開發團隊表示，未來將擴充功能，包括圖片搜尋、語音輸入及個人化推薦，並探索與房地產相關系統串接的可能性，目標是打造房市專屬的AI搜尋入口。