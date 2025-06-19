台南推動普輔特三師合作研習　共學共輔為特教孩子打造無礙校園

▲台南市推動「普輔特合作系列研習」，聚焦不同障別學生需求，促進教師對話與合作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助特殊教育學生順利適應校園生活，台南市教育局學生輔導諮商中心於114年7月至12月啟動「普輔特三師攜手合作系列研習」。

針對五大分區展開五項主題課程，涵蓋情緒障礙、選擇性緘默、自閉、亞斯與過動學生的輔導策略，也納入融合教育、跨專業合作等重要議題，透過三方對話、個案研討與專家引導，協助校內普通班、特教班及輔導人員共同為特教學生提供更貼近需求的輔導支持。

台南市長黃偉哲表示，教育不該只有單一標準，每位孩子都有其獨特面貌，透過三方協作的系統性對話，讓教師們能從多角度看見孩子行為背後未被說出的訊號，進而擬定符合個別需求的輔導策略。市府將持續支持教師專業精進，推動有愛無礙的校園環境，幫助特教學生找到自己的節奏與歸屬感。

教育局局長鄭新輝指出，「每個孩子都渴望被理解，尤其是特殊需求的孩子更需要細膩地被看見。」此次研習特別邀請具備實務經驗與特教專業的講師，課程內容包含輔導策略分享、師生關係建立、情境模擬與資源連結等，引導教師跳脫過往單點介入的輔導模式，轉向系統整合與同理對話，提升專業能量。

學生輔導諮商中心主任吳宜蓁強調，現代家庭孩子數少，每位學生對家庭都是「唯一且重要的存在」，當他們進入校園遭遇誤解與摩擦時，第一線教育人員需具備觀察敏銳度與高度同理心，才能讀懂孩子行為背後的「說不出口」。她呼籲，全校系統共同合作，打造理解為本、關係優先的校園文化，讓特殊教育孩子也能安心學習、自信成長。