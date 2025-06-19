6萬↑以色列人想飛回國！財經網美：台海戰爭我也不會逃了

▲以色列和伊朗持續交火。圖為以色列特拉維夫遭伊朗飛彈襲擊報復。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

「Sorry台海戰爭我也不會逃了！」以色列航空公司宣布加開班機，讓海外僑民可以飛回以色列。對此，財經網美胡采蘋表示，如果發生台海戰爭，她不會逃，要為台灣拚一次。貼文曝光後，也引起網友討論。

以色列和伊朗持續交火，導致航班取消、領空關閉。根據《路透社》報導，以色列航空表示，他們的航班會從賽普勒斯拉納卡、希臘雅典、義大利羅馬、義大利米蘭、法國巴黎起飛，將所有已取消以色列航空機票的乘客接回以色列。以色列航空表示，在90分鐘內，已有超過6萬人排隊登記。

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對此，胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，「Sorry台海戰爭我也不會逃了！」雖然她所投資的公司說，他們可以幫她申請日本居留，但這麼多來，「我已經發現自己不能沒有魷魚羹了，我們一起為台灣拚一次」。

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「我也不會逃，與其去其他國家做難民（沒有錢做移民），我選擇與台灣共生死，大不了重新投胎回台灣」、「我是覺得短短時間會有6萬人逃離台灣」、「以色列人真的超愛國」、「真心佩服以色列民眾如此愛國」、「我比較貪心，要加麵，魷魚羹麵」、「無法離開香菜、珍珠、臭豆腐、鹹酥雞、麵線」。