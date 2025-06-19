以伊開戰！各國加緊撤離　日本自衛隊派運輸機待命

▲以伊衝突緊張，各國著手展開撤離行動。圖為伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與伊朗之間的軍事衝突升溫，這場中東空戰導致航班取消、領空關閉，各國著手從以色列、伊朗撤離人民。大多數從以色列離開的歐洲人員先搭乘大巴前往約旦、埃及再返國，中國大陸、印度、巴基斯坦等國家則是啟動撤離伊朗行動，日本則是下令自衛隊把運輸機部署至非洲的基地待命。

The National報導，以伊衝突至今進入第7天，雙方仍持續發動攻擊並放話威脅，美國總統川普17日晚間呼籲伊朗投降，但伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）18日拒絕讓步，緊張情勢升溫。依據台灣外交部18日的說法，自15日至今已有三批總計20人經以色列邊境抵達約旦，還有3名身在伊朗的國人已經透過陸路抵達土耳其。

美國

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）18日表示，美國駐以大使館正著手安排撤離航班與郵輪，協助希望離境的美國公民安全撤離以色列。

日本

日本防衛大臣中谷元19日下令，派遣2架航空自衛隊運輸機前往非洲國家吉布地的基地待命，做好撤僑準備。外務省考慮最早19日讓希望離開以伊兩國的日僑等搭乘巴士前往鄰國，相關事宜正在籌備中。

印度

印度外交部表示，在德黑蘭的印度學生已經撤離，「有鑑於事態發展，其他在交通上能自理的居民也已被建議離開這座城市」。

中國大陸

中國大陸已有791名公民自伊朗撤離至安全地區，從首都德黑蘭搭乘大巴至土庫曼，另有1000多人正在撤離中。另外，中國大陸駐以色列使館19日發出中國公民撤離登記通知，預計20日起展開分批轉移撤離，持有中國護照、香港特區護照、澳門特區護照，以及台胞證者都可登記，撤離時擬乘坐大型巴士，經以色列與埃及邊境口岸出境。

英國

英國外交部表示，駐以色列的英國外交人員家屬已暫時撤離。此前，英國公民被建議避免前往以色列，身在當地的人士則被敦促向使館登記其所在位置。本周稍早，英國政府表示，現階段無計畫撤離滯留在以色列的英國公民，但已在約旦與埃及給予援助來幫選擇陸路自行離境者。

德國

德國公民必須自行前往約旦首都安曼，才能搭乘包機前往德國法蘭克福。依據登記名單，目前有約4000名公民在以色列境內，有1000人在伊朗。

波蘭

波蘭從以色列及約旦撤離200名公民，並把駐伊朗外交人員遷至亞塞拜然首都巴庫（Baku）。

保加利亞

保加利亞18日從以色列撤出148人，包括89名保加利亞公民以及59名外籍人士，這些人經以色列陸路抵達埃及之後搭乘包機離開。