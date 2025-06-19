伊朗、以色列衝突加劇　卓榮泰指示相關部會提高警覺、穩定物價

▲伊朗飛彈攻擊以色列，中東衝突情勢升溫。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

以色列與伊朗衝突加劇，行政院長卓榮泰今（19日）在院會中指示相關部會提高警覺，密切關注國際情勢發展。卓也請副院長鄭麗君督導的行政院穩定物價小組，密切關注包括油價、民生物價以及股市的波動，必要時候要適時採取各項措施，穩定物價、穩定民生資源。

卓榮泰說，最近國際情勢異常緊張，尤其是中東戰火衝突情勢還在升高，政府緊盯國際情勢，各個部會必須要共同提高警覺。卓表示，感謝國防部已經通令國軍各軍種，對於國家海域、空域、陸域的安全提高各方警覺，確保和平與穩定，也確保國家的安全。

卓榮泰指示海委會海巡署，要確保近海、領海地區我國漁民、漁船作業安全，更要慎重嚴防走私、偷渡等行為，讓社會民心能安定。

另外，卓榮泰表示，外交部已經針對中東緊張地區的僑胞、台商做妥善的安置及安排，請外交部協同內政部對於相關國家的駐台機構、組織以及代表處、僑民等等，也要注意他們的安全，避免發生事端。

卓榮泰也提醒內政部、法務部，針對國內的治安狀況提高警覺，嚴防各種不法滋擾事件，影響社會的治安與民心。

最後，卓榮泰請副院長鄭麗君督導的行政院穩定物價小組，密切關注包括油價、民生物價以及股市的波動，必要時候要適時採取各項措施，穩定物價、穩定民生資源，也請各部會持續關注國際情勢發展。