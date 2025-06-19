衝突升溫！　美派政府專機啟動撤離駐以色列使館

▲ 以色列耶路撒冷舊城區。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

隨著以伊衝突升溫，美國國務院開始撤離駐以色列大使館非必要外交人員及眷屬。此前總統川普警告可能直接介入戰事，使美方在當地安全疑慮升高，駐以使館進入「授權離境」（Authorized Departure）狀態，引發局勢恐怕惡化的憂慮。

《美聯社》據2名不具名美國官員透露，一架政府專機已於18日協助撤離部分要求離境的外交人員及其眷屬，另有部分人員可能經陸路前往約旦或埃及，尚無法確定具體人數。

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）當天發文表示，正著手安排航班與郵輪撤離有意願離境的美國公民。但就在幾小時後，美國國務院領事事務局卻發文稱，目前尚未宣布任何協助普通公民離開以色列或巴勒斯坦領土的公告。

國務院未說明與赫克比說法不同的原因，僅稱正考慮所有選項，若有更多消息將通知在以美國公民，同時建議公民儘快以安全方式自行離境。

至於外交人員，國務院此前宣布，駐以使館已發布「授權離境」狀態，代表非必要人員與其家屬可由政府出資撤離，目前相關人員正透過各種方式離開以色列。使館自16日起暫時關閉至20日，館內剩餘人員則被命令就地避難，等待進一步通知。