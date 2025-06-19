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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟黃國昌讓人作噁　吳思瑤：法學博士可以無視法治？

▲▼民進黨立委吳思瑤受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤批黃國昌知法玩法。（資料照／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委黃國昌「示範音帶」腳尾飯2.0事件，引發輿論熱議，他痛批側翼亂抹黑才是腳尾飯2.0。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（19日）痛斥，民眾黨用聖人標準要求他人，卻用俗人標準苛責自己，黃國昌比腳尾飯更像腳尾飯，律師出身的立委可以這樣？法學博士出身可以無視法治？黃國昌讓人無比不齒且作噁。

黃國昌16日質詢法務部長鄭銘謙時，公開播放「偵訊音檔」，事後說是「示範帶」，不是真正的偵訊內容，令鄭銘謙質疑，這是AI嗎？苗博雅更以過去的「腳尾飯事件」比喻。黃國昌不滿反擊，痛批民進黨由鄭銘謙帶頭，對他鋪天蓋地抹黑，且下限沒有最低，只有更低，綠媒政論節目拿來路不明圖片替他下標，自甘淪為綠營側翼的苗博雅，還敢批評他是腳尾飯2.0，有沒有那麼無恥？側翼亂抹黑才是腳尾飯2.0。

對此，吳思瑤上午受訪表示，並沒有全黨打一人，反而是黃國昌一個人挑戰全台法治、無視國家王法。腳尾飯2.0比腳尾飯更腳尾飯，蔥就是蔥，蒜就是蒜，蔥不要裝蒜，真就是真，假就是假，不要以假亂真。

吳思瑤指出，去年國會擴權法案提出藐視國會罪，要求不能用虛偽不實的答覆，要嚴懲官員，去年被憲法法庭判違憲。黃國昌用聖人標準要求官員，結果自己就犯了什麼是虛偽不實、自我藐視國會更別提立院現在正要審查「AI基本法」，民眾黨版黃國昌提案要嚴懲用AI生成方式造假，對企業課處重額罰鍰。

吳思瑤批評，民眾黨用聖人標準要求他人，卻用俗人標準苛責自己，黃國昌比腳尾飯更像腳尾飯，過去王育誠用假訊息搏版面，但他付出政治代價，離開政壇、誠懇道歉，黃國昌到現在還在一人挑戰全台法治、容忍度、知法玩法。

吳思瑤質疑，律師出身的立委可以這樣？法學博士出身可以無視法治？用假訊息、造假資訊站上質詢台，去惡整官員、迫害、鬥臭司法，黃國昌讓人無比不齒且作噁。

 
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