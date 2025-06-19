限時72小時！LINE「3款表情貼」免費用　這2組還會動

▲很多人都會用LINE傳訊息、聯繫感情。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE官方昨日透過臉書粉專公布「限時驚喜活動」，JOGUMAN、PPmini 小小企鵝、旋轉甜不辣共3款表情貼限時免費下載！只要在6月21日上午9時59分前下載，就可以免費試用72小時。

免費試用: JOGUMAN 布拉基歐和伍迪表情貼



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｜下載時間：6月18日上午10時～6月21日上午9時59分



｜使用時間：自下載時間開始計算，「免費試用72小時」



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▲表情貼限時下載！（圖／翻攝自LINE，下同）



免費試用: 旋轉甜不辣-實用文字表情貼



｜下載時間：6月18日上午10時～6月21日上午9時59分



｜使用時間：自下載時間開始計算，「免費試用72小時」



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免費試用: PP mini小小企鵝 動動小圓臉



｜下載時間：6月18日上午10時～6月21日上午9時59分



｜使用時間：自下載時間開始計算，「免費試用72小時」



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「LINE貼圖」指出，待試用活動結束後，這3款表情貼將於24日上午10時正式上架販售。要注意的是，此活動「僅限帳號已綁定台灣手機門號的用戶，且須於台灣的LINE貼圖小舖或台灣LINE STORE下載」。

此外，若要針對聊天室對話回覆，僅能選擇6種預設表情，不過日前已經推出新功能，現在可以自由選擇喜歡的表情貼來回覆，更加可愛、實用！