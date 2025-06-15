本周台人被騙走24億！幫親友投票「登入LINE、填驗證碼」帳號被盜

▲台人本周被詐騙24億多元。（圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，6月8日至6月14日的詐騙案件受理數共4064件，財損金額24.7億元，詐騙手法仍以「假投資詐騙」佔最大宗，共有777，財損金額為12.3億。值得注意的是，有民眾幫朋友線上投票，結果LINE帳號被盜。

「165打詐儀錶板」最新統計，本周台人遭詐騙財損為24億7043.6萬元，受理數有3064件，仍以「假投資詐騙」777件居冠，財產損失12億3220.2萬；第二、第三分別為「網路購物詐騙」560件，金額2,458.9萬、「假交友(投資詐財)詐騙」338件，金額為4億4497.4萬。

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日期 受理件數（件） 財損金額（萬元） 114/06/08（日） 476 23,773.3 114/06/09（一） 591 49,565.5 114/06/10（二） 627 38,330.5 114/06/11（三） 624 37,993.2 114/06/12（四） 638 41,674.8 114/06/13（五） 563 23,319.0 114/06/14（六） 545 32,387.3 總計 4,064 247,043.6

詐騙手法 總受理數（件） 總財損（萬元） 假投資詐騙 777 123,220.2 網路購物詐騙 560 2,458.9 假交友(投資詐財)詐騙 338 44,497.4 總計 1,755 170,676.5

詐騙形式花樣百出，最新詐騙案例指出，「幫忙線上投票？小心LINE帳號被盜」，一名受害者表示，某天滑Instagram收到熟人傳來的私訊，內容提到小孩參加繪畫比賽，並附上一個超連結，請求幫忙線上投票。由於對方是熟悉的朋友，又涉及孩子的活動，他未多加思索便點擊了該連結。

網站要求登入LINE帳號才能進行投票，受害者依指示輸入帳號、密碼，並填入手機收到的簡訊驗證碼。送出資料後，LINE APP立即自動登出，嘗試重新登入卻失敗，隨後接到多位親友詢問是否遇到困難，「我才驚覺到LINE被盜用了！假冒我的名義，亂發借錢訊息給通訊錄上的每一個好友」，隨即聯繫LINE客服申訴，並一一通知親友不要理會詐騙訊息。

對此，「165打詐儀錶板」提醒：



1、通訊軟體的帳號、密碼及認證碼，不要提供給陌生人或網站。

2、親朋好友來訊要求網路投票，請向本人確認訊息真偽。

詐騙話術解析：



1、盜用熟人的通訊軟體，發送假訊息佯稱線上投票並附加惡意連結，誘使點擊。

2、要求輸入LINE帳號、密碼及認證碼。

3、取得LINE帳號後，向LINE好友借錢，並要求匯款指定帳戶。