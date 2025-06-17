花蓮縣府喊「認同不用花1380元」　免費發防災避難救護包

▼花蓮縣府將免費發防災避難救護包。（圖／翻攝花蓮縣政府臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

黑熊學院推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」，內容物包含急救配備、避難配備等，一盒1380元，雖被部分網友嫌貴，但上架後仍銷售一空。對此，花蓮縣政府表示，將免費發放「防災避難救護包」，「認同花蓮免1380」。

花蓮縣政府17日在臉書發文表示，認同花蓮不需要花1380元，將每戶免費發放一個「防災避難救護包」，並在附圖下方標註，避難包加上救難包，預算金額為500元。

照片顯示，「花蓮防災避難救護包」內容物包括小剪刀、滅菌紗布、三角巾、OK繃等，屬於基本的救護工具。

花蓮鄉親看完紛紛留言，「期待，認同」、「認同花蓮」、「認同，我是花蓮人租屋在花蓮市也可以領嗎」。對此，花蓮縣政府表示，將於本週記者會公佈詳細資訊。

據悉，「黑熊學院」推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」，內容物分為急救配備的紗布、棉棒、三角巾、彈性繃帶；避難配備部分，包含鋁箔避難毯、傘繩、高音銅哨、護目鏡、水光燈、輕量濾水器、防護手套。

「黑熊學院」官網指出，防災盒的初衷是希望大家可以拿出東西後，放入自己的避難背包中，從中思考自己還需要什麼避難物品、或增加什麼東西。