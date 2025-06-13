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回峽谷的家看看「與天祥有約」暑假3場　免費名額有限

▲導覽漢寶德先生於中橫地區所設計之建築空間-洛韶山莊與天祥青年活動中心。（圖／太管處提供，下同）

導覽漢寶德先生於中橫地區所設計之建築空間-洛韶山莊與天祥青年活動中心。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處為了串聯民眾對太魯閣與天祥的情感連結，特別以『Sapah Ayug』-太魯閣族語「峽谷的家」為題，策劃今年度3場與天祥有約系列活動，包含7/18「峽谷地質教室」、8/23「蝠到福到太魯閣-講座、甜點與冰淇淋擺攤及夜觀」及8/24「中橫漢寶德建築巡禮」。

美麗的太魯閣峽谷不僅是旅人短暫的家，更是太魯閣族人、其他族群居民及野生動植物永遠的家。震後至今已屆滿一年，雖然地震當時造成太魯閣峽谷嚴重受創，大多數的步道已經在修復中，日常不間斷的地質活動及溪水下切作用，才造就了得天獨厚的峽谷風貌。太管處希望藉由三場具知識性與參與感的主題活動，呼應「重返、記憶、對話」，讓更多人以不同角度重新認識太魯閣與天祥。

▲導覽漢寶德先生於中橫地區所設計之建築空間-洛韶山莊與天祥青年活動中心。（圖／太管處提供，下同）

▲▼「蝠到福到太魯閣」夜間安排實地蝙蝠觀察活動，營造知識與感官交織的自然體驗。

「峽谷地質教室」邀請台灣知名地質學家劉瑩三老師主講，專車帶大家到太魯閣峽谷親眼看看太魯閣峽谷的地質構造與板塊運動，並解說震後地景的變化，讓民眾以知識視角理解自然的演變與韌性。

「蝠到福到太魯閣」邀請台灣師大黃俊嘉老師及黃金蝙蝠生態館張恒嘉館長於太魯閣遊客中心辦理下午講座、蝙蝠生態展示、調查工具與蝙蝠屋介紹，本次活動特別設置冰淇淋與甜點攤位，讓炎炎夏日的午後的學習別有一番滋味。夜間則安排實地蝙蝠觀察活動，營造知識與感官交織的自然體驗。

▲導覽漢寶德先生於中橫地區所設計之建築空間-洛韶山莊與天祥青年活動中心。（圖／太管處提供，下同）

「中橫漢寶德建築巡禮」原為113年的活動，因地震停辦，本次重啟依舊由建築系青年講師吳德祐老師領軍，導覽漢寶德先生於中橫地區所設計之建築空間-洛韶山莊與天祥青年活動中心，介紹建築理念、美學精神與環境對話，藉此重現太魯閣國家公園建築發展的文化厚度，另外也有機會品嚐在地社區提供的獨特餐食。

▲導覽漢寶德先生於中橫地區所設計之建築空間-洛韶山莊與天祥青年活動中心。（圖／太管處提供，下同）

每場活動皆免費但名額有限，歡迎有興趣的大小朋友盡早至官網報名。

希望上述暑假期間的「114年度與天祥有約系列活動」，讓關心與喜歡太魯閣的民眾可以回來峽谷的家看看，看看這裡的山、這裡的動物、這裡的建築和這裡的人，與我們一起參與太魯閣的記憶、對話與重生。

每場活動皆免費，但名額有限，歡迎有興趣的大小朋友盡早至官網報名（太管處官網首頁/最新消息/當季活動/峽谷的家Sapah Ayug），報名網址：https://www.taroko.gov.tw/TAROKO_Content.aspx?Create=1&n=5403&state=98F99641B5FCDD13&s=328640&ccms_cs=1&sms=11248

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