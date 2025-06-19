AIT「避難包文」風波　美國務院：支持台灣推動全社會韌性

▲AIT籲準備避難包。（圖／翻攝臉書／美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung）

記者葉國吏／綜合報導

美國在台協會（AIT）高雄分處日前於臉書分享避難包內容，引起廣泛關注。文中列出避難包必備物品，包括飲用水、食物、醫療用品、保暖衣物及手機充電器，並強調「平時多一分準備，危急時刻多一分安心」。此舉引發外界對區域情勢的推測，但美國國務院表示，這僅是支持台灣提升防災韌性的一部分。

美國國務院發言人透過中央社回應，指出台灣位於天災頻繁的地區，無論是地震或颱風，美國都支持台灣推動全社會的防災準備。他強調，這類倡導是基於災害防範的必要性，而非針對特定政治或安全情勢。

前AIT副處長王曉岷（Robert Wang）則對此表示，他不願過度解讀高雄分處的發文目的，但認為「有趣的是，這項訊息僅在高雄地區發布」。至於是否涉及更深層的意涵，他並未進一步評論。

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前AIT處長酈英傑（Brent Christensen）也認為，這則避難包貼文並非重大事件。他透過電子郵件回覆媒體提問時指出，這只是重申美國政府長期以來對海外美國公民的建議，提醒民眾隨時準備應急物品，以因應可能的撤離需求，例如自然災害、政治動盪或其他安全威脅。

酈英傑進一步解釋，美國海外機構在發布社群媒體訊息時，通常擁有一定的自由度，只需確保內容符合美國政府政策即可。至於新政策聲明的發布，則需經由國務院內部及其他相關機構的多重審核。

事實上，台灣國防部也曾在2023年公布「全民國防應變手冊」，呼籲民眾平時準備「個人緊急避難包」。手冊建議的物品包括重要證件影本、可長期保存的簡易食品、急救用藥及收音機等，以便在緊急情況下迅速攜帶，滿足基本生存需求。

AIT的避難包開箱文在網路上累積近600則留言，顯示台灣民眾對防災議題的高度關注。無論是天災還是其他突發狀況，如何提高個人及社會韌性已成為重要討論焦點。