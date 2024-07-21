防颱措施不可少　南消第五大隊呼籲市民朋友準備緊急避難包

▲防颱為能處變不驚地前往避難場所，南消第五救災救護大隊呼籲市民，家家戶戶平時即應準備個人緊急避難包，方能及時遠離災害，保護自己與家人的安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

當颱風發生致災嚴重，需預防性避災需緊急撤離情況時，為能處變不驚地前往避難場所，南消第五救災救護大隊呼籲市民，家家戶戶平時即應準備個人緊急避難包，方能及時遠離災害，保護自己與家人的安全。

緊急避難包建議以質輕、易取用的雙肩背包為優先選擇，並放置於居家避難逃生必經的大門口或玄關附近為原則，準備物品可分為以下五大類：緊急糧食與飲水：飲用水、餅乾、巧克力、防災食品、真空速食食品等簡單糧食；有嬰兒的家庭應另外準備奶粉、真空包裝或罐頭副食品等。

禦寒保暖衣物：輕便外套、內衣、襪子、毛巾、手套（橡膠手套）、雨衣、小毛毯、暖暖包等，如果有小型睡袋，在可背負範圍內，也可一併攜帶，外出避難時，要記得穿上鞋子，以免被路上碎石、玻璃刺傷。有嬰兒的家庭要記得帶尿布，嬰兒背帶最好也放在出門可隨手拿得到的地方，一併帶出。

醫療及清潔品：優碘、棉花棒、紗布等急救用品、溫度計、口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉及醫藥（每日服用藥及常用藥等，要注意藥品保存時效及保存方式）等。個人貴重物品：身分證、健保卡及存摺影本，其他合法證明重要證件影本、少許現金，最好準備些零錢，因為可能會使用到自動販賣機。由於個人證件屬於平時隨時會使用的物品，所以平時放錢包的地方可以靠近地震包，方便快速收納。其他：可預先準備如哨子、可攜式收音機、手電筒、電池、打火機、瑞士刀、行動電源、充電器材等，如果家中有寵物，寵物的飲食需求也需要另外考量採計，一併放入緊急避難包中。

南消第五救災救護大隊於轄內賣場推廣設置防颱販賣專區或放置宣導單，民眾可至賣場防颱專區或依宣導單內容採購緊急避難包用品。另外也提醒市民備妥緊急避難包後，應定期檢查更新，至少每半年一次檢查保存期限及堪用情形，以期能在災情發生需緊急撤離時可以「拿了就跑，遠離災害」。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，平時作好防災準備，防範未然，避災不慌張，也將持續要求各單位隨時掌握颱風最新動態，做好萬全準備，第一時間即時動員處置，全力保障市民的生命財產安全。

消防局長李明峯表示，因環境氣候變遷影響，各種致重災因子倍增，應加強個人自主防災意識，並將之融入到日常生活當中，以有效減少災害損失。