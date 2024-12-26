全社會防衛委員會建議比照美日　政府民間建置「避難包、救難箱」

▲總統賴清德召開全社會防衛韌性委員會第二次委員會議，而內政部也已準備好了橘色的緊急避難包。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府全社會防衛韌性委員會第二次委員會議26日登場，上午先進行桌上推演，下午委員會召開時，則由擔任民間觀察員的委員給予回饋。台灣駭客協會理事戴辰宇，以他任職美商、日商的經驗表示，緊急救難箱、避難包相當重要，無論是公部門或民間企業都是不可或缺的配備；事實上，在本次會議上，內政部也已備妥擬於未來推廣的橘色緊急避難包。

戴辰宇表示，他長年任職美商、日商公司，時常針對天災或緊急狀況下，全體員工如何應變進行相關演練，且日商公司都會為員工配備「避難包」，其中放有安全帽、雜糧、水等民生及安全物資；美商則會在每個辦公樓層配備急難救助箱，如果發生災害或緊急狀況，都能派上用場。不只如此，有些公司甚至會在一樓設置防災倉庫，配備超過千人以上、可維持三天的物資，但目前在台灣民間企業較少看到類似設置。

戴辰宇也提到，有關橫向溝通與落實資安部分，需要特別考量在通訊受阻前提下如何指揮調度、面對假訊息如何主動出擊。以資訊受阻為例，若台灣面臨斷電、基地台無法運作，民間通訊系統將會停擺，網路也無法使用，此時政府如何與民間單位、地方村里長系統溝通正是韌性關鍵。

戴辰宇指出，通訊受阻是成本相對低、影響相對大的攻擊方式。如今天稍早就有日本航空公司的網路，疑似遭到不明駭客的「阻斷服務攻擊」（DDoS），導致行李托運和售票系統無法正常運作，影響上千名旅客。

他借鏡外國經驗表示，就有其他國家落實全國斷網日，切斷境外網路服務，測試憑藉國內網路服務，是否能夠維持境內政府、醫療等系統穩定運作。另外，烏克蘭也建立許多通報機制，從APP、簡訊、Email等各種管道皆有，第一層資訊由民眾進行回報；第二層則透過NGO組織進行分析；第三層送達政府進行政策裁決，這就是非常典型的政府與民間合作。

最後，戴辰宇再次呼籲，所有韌性都是投資出來的，希望台灣能夠學習美國與日本，配備緊急防災避難包，表示「投資下去才會有好的韌性」，笑稱「有錢就是韌性」。