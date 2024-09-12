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「國家防災日」系列活動開跑　遠百防災專區提供緊急避難包

▲自9月12日起至30日，包括「大遠百」、「小北百貨」、「振宇五金」、「寶雅」等至少40家的台南在地業者，都設置「防災專區」，提供民眾備置防災用品及防災食物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲自9月12日起至30日，包括「大遠百」、「小北百貨」、「振宇五金」、「寶雅」等至少40家的台南在地業者，都設置「防災專區」，提供民眾備置防災用品及防災食物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「國家防災日」系列活動開跑，台南市長黃偉哲鼓勵市民朋友一起來進行地震避難演練活動，在9月20日當日收到「CBS地震國家級警報」時，請市民朋友一起演練抗震保命3步驟(趴下Drop、掩護Cover、穩住Hold on)。

▲自9月12日起至30日，包括「大遠百」、「小北百貨」、「振宇五金」、「寶雅」等至少40家的台南在地業者，都設置「防災專區」，提供民眾備置防災用品及防災食物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外平時應固定好家具，與家人做好「家庭防災計畫」，並準備好符合自己需求的「緊急避難包」，做好各項防災準備及用品。

▲自9月12日起至30日，包括「大遠百」、「小北百貨」、「振宇五金」、「寶雅」等至少40家的台南在地業者，都設置「防災專區」，提供民眾備置防災用品及防災食物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

自9月12日起至30日，包括「大遠百」、「小北百貨」、「振宇五金」、「寶雅」等至少40家的台南在地業者，無論是實體賣場或網路平台都設置「防災專區」，提供民眾備置防災用品及防災食物之便利性。請市民朋友至少應備妥3日份的食物及用品，供災時家庭所需。

▲自9月12日起至30日，包括「大遠百」、「小北百貨」、「振宇五金」、「寶雅」等至少40家的台南在地業者，都設置「防災專區」，提供民眾備置防災用品及防災食物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為加強市民的防震知識，台南市政府鼓勵市民朋友可前往「消防防災館」網站(https://www.tfdp.com.tw)，線上參與「防災虛擬體驗館2.0」、「全民防災知識模擬考」、「地震防災準備」、「消防防災 e 點通 APP」及實地參與「地震避難動作演練」等活動，完成指定項目，除了加強防災知識，更有機會抽中大獎讓你帶回家！

▲自9月12日起至30日，包括「大遠百」、「小北百貨」、「振宇五金」、「寶雅」等至少40家的台南在地業者，都設置「防災專區」，提供民眾備置防災用品及防災食物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，除了商請各賣場及網路平南設置「防災專區」，台南市政府在「國家防災日」期間還辦理一系列活動，包括「國家防災日防災攝影比賽」，以及多場次的地震緊急避難及應變演練，希望藉由一系列活動，強化民眾地震避難知識與技能，提升地震應變能力，落實災害應變準備。

▲自9月12日起至30日，包括「大遠百」、「小北百貨」、「振宇五金」、「寶雅」等至少40家的台南在地業者，都設置「防災專區」，提供民眾備置防災用品及防災食物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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