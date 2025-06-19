Fed利率連4凍！美股漲跌互見　特斯拉漲近2％

▲Fed本次仍為降息。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯準會（Fed）18日宣布，基準利率維持在4.3%不變，這是自2024年12月以來連續第四次按兵不動。儘管經濟成長趨緩、失業率上升且通膨壓力持續，Fed仍選擇觀望，未啟動降息。中東局勢升溫、美國可能涉入衝突的疑慮也牽動市場情緒，美股18日收盤漲跌互見，道瓊指數微跌44點；特斯拉上漲近2％。

道瓊工業指數終場下跌44.14點，或0.10%，收在42,171.66點。

標準普爾500指數下跌1.85點，或0.03%，收在5,980.87點。

那斯達克指數上漲25.18點，或0.13%，收在19,546.27點。

費城半導體指數終場上漲27.38點，或0.52%，以5,251.02作收。

主要科技股方面，台積電ADR下跌0.40美元，或0.19%，收在213.50美元；輝達（Nvidia）上漲1.36美元，或0.94%，收在145.48美元；特斯拉（Tesla）上漲5.70美元，或1.80%，收在322.05美元。

Fed同步公布最新經濟預測，2025年美國國內生產毛額（GDP）預估自3月的1.7%下修至1.4%，顯示對成長動能略轉保守。投資人聚焦新版「點陣圖」，關注是否延續年內降息2次的預期。鑑於新一輪關稅政策與川普施壓等不確定性，市場普遍認為聯準會將採取更謹慎立場，保持政策彈性。

今年3月時，絕大多數聯準會官員預估將降息2次；但受到關稅推升通膨風險影響，最新點陣圖可能反映出對降息時機的遲疑。根據芝商所FedWatch工具，目前市場預期集中於9月啟動首次降息。