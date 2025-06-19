川普稱伊朗主動求和「想來白宮會談」　伊朗駐聯合國代表團回應了

▲川普（Donald Trump）拒絕明確透露美軍是否打擊伊朗，但透露伊朗已主動聯繫談判。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普18日透露，伊朗已主動來聯繫美方，並提議在白宮談話。不過，伊朗駐紐約聯合國代表團在社群平台X上回應，「從來沒有任何伊朗官員請求在白宮門前卑躬屈膝」，而且伊朗也絕不會在任何脅迫下進行談判。

川普18日在白宮外受訪時表示，伊朗想要談判，不僅已經主動聯繫，還「提議」要來白宮會談，「伊朗現在麻煩大了，他們想談判。我問過，為什麼不在發生那麼多死亡和破壞發生之前來和我談？為什麼不早來？為什麼兩週前不來找我談判？」

對此，伊朗駐紐約聯合國代表團在X駁斥「主動求和」一說，強調「從未有任何伊朗官員請求在白宮門前卑躬屈膝」，「比他（川普）謊言更可鄙的，是他怯懦地威脅要『除掉』伊朗最高領袖。」

伊朗在貼文中強調，不會在脅迫之下進行談判，也不會接受在脅迫下達成的和平協議，更不可能向一位靠戰爭刷存在感的過氣政客讓步，「伊朗將以威脅回應威脅，以行動回應行動。」

文中提到「除掉伊朗最高領袖」，是回應川普前一天在真實平台（Truth Social）的貼文。

當時川普喊話要伊朗無條件投降，並在文中寫道「我們完全知道那位所謂的『最高領袖』躲在哪裡，他是個很容易鎖定的目標，但在那裡是安全的——我們不會幹掉他，至少現在不會。」

▼伊朗駐紐約聯合國代表團駁斥川普說法，批川普「說謊」。（圖／翻攝自X）