睽違5個月　美日韓再度實施「聯合空中訓練」！嚇阻北韓核武威脅

▲美日韓聯合空中訓練18日實施，南韓空軍派出F-15K戰機，從大邱基地飛往濟州島南側參訓。（圖／大韓民國空軍）

記者羅翊宬／編譯

美國空軍、南韓空軍、日本航空自衛隊今（18）日上午在南韓濟州島南側的公海，進行美日韓三國聯合空中訓練，其中美方派駐韓美軍參加，是時隔5個月再度進行聯合空中訓練，也是李在明今年6月初宣誓就職南韓總統後，首度舉行的訓練。

根據《韓聯社》，南韓空軍18日證實，美日韓三國18日上午在濟州島南側公海進行聯合空中訓練，其中駐韓美軍派出6架F-16戰鬥機、南韓空軍派出2架F-15K戰鬥機、日本航空自衛隊派出2架F-2戰鬥機。

南韓空軍表示，「此次聯合空中訓練的實施目的，在於北韓（朝鮮）高度發展核武與導彈的情況下，如何透過美日韓的國防安全合作，嚇阻來自北韓的威脅，並維持韓半島（朝鮮半島）與地區內的和平穩定。未來，（南韓）空軍將持續以穩固的韓美同盟為基礎，持續實施美日韓三方訓練。」

據悉，距離上一次美日韓聯合空中訓練，是5個月以年、於今年1月所實施，當時美方派出B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機。不過，根據以往美日韓空中聯合訓練的經驗，美方通常會派出航空母艦或戰略轟炸機參訓，然而此次卻僅派出一般的戰鬥機。