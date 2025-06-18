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台灣零負評77萬YTR「消失7個月」IG自介也改了！老粉曝真相

▲▼ 。（圖／翻攝自Kelly Yang IG）

▲Kelly已經超過半年沒有更新社群。（圖，下同／翻攝自Kelly Yang IG）

記者施怡妏／綜合報導

有「0負評美女」之稱的YouTuber Kelly Yang，擁有清新外型及高學歷，在台畢業後前往美國繼續攻讀，並在當地工作、結婚，最近有網友發現，Kelly已經9個月沒有上傳新影片了，上一篇IG文也停留在去年11月，好奇她去哪了？就有網友表示，「她就是一個普通人，有工作、家庭、小孩要兼顧，K粉都懂的」。

有網友在Dcard發文，發現Kelly的IG和YouTube，已經很久沒有更新，YouTube最後一次更新則是2024年9月14日，IG最後一篇貼文是去年11月，且自我介紹也從「Hello I’m Kelly and I made video」，改成「就是個上班族」，好奇Kelly去哪了，「有人知道是為什麼嗎？發生什麼事了？還是她已經逐漸被大眾遺忘，不再有討論度了嗎？」

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對此，網友表示，Kelly只是過著一般人的平凡生活，「她有工作要忙有小孩要照顧，而且她本身的工作薪資是很不錯的，也不需要靠YT收入，久而久之不發影片或淡出都是很合理的啊」、「希望Kelly好好的生活，有空再更新就好」、「有家庭原本的工作也很穩定沒時間更新吧，我也很想她，她本來就不會為了更新而更新，是個認真努力過好自己生活的人」、「感覺她是先感受並享受生活的人，不是把拍影片拍照片當生活的人」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Kelly IG）

Kelly過去以「凱利依法」頻道開始，和好閨蜜一起出道拍攝影片，後來2011年開設個人頻道「TheKellyYang」，經營美妝、Vlog影片分享。畢業後，Kelly飛往美國繼續攻讀碩士、工作，並持續經營頻道分享生活，2019年底被求婚，2022年8月宣布懷孕喜訊。

事實上，Kelly去年9月的影片曾回覆網友提問「為什麼現在發片這麼少？」她坦言，自己就是個平凡的上班族，「我覺得我的生活很平淡，也不是非常有趣」，平常的生活就跟大家一樣，上班、下班、顧小孩，其實都還有拍影片、剪影片，「感覺大家的生活比我有趣很多，大家會想看我的生活嗎？」

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