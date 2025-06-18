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社會 社會焦點 保障人權

陳沂「抓錯字」遭求償7億印尼盾　李怡貞：她不是我的國小老師

記者黃哲民／台北報導

網紅陳沂2023年轉貼律師李怡貞1張臉書虛擬頭像圖卡抓錯字，順勢推銷自己代言葉黃素產品，李告陳涉犯《著作權法》，台北地院今（18日）開庭，陳不認罪，主張截圖揪錯為合理使用，李強調「犯法就是犯法」，向陳求償精神慰撫7億印尼盾、折合台幣130萬元，法官諭知下月（7月）16日宣判。

▲▼律師李怡貞（黑長髮）告網紅陳沂侵害著作權，附帶民事求償7億印尼盾，陳沂狠酸省裁判費，自認「改錯字錯了嗎？」（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅陳沂（中）遭律師李怡貞指控侵害著作權、附帶民事求償7億印尼盾，陳沂今（18日）狠酸「改錯字錯了嗎？」（圖／記者黃哲民攝）

李怡貞開完庭受訪，解釋向陳沂附帶民事求償7億印尼盾，是因印尼有位女性長官，親自下海砲轟各國漁船，「我認為陳沂歷年來各種砲轟行徑，還親自下海、光榮下海開記者會，跟這位印尼女性長官很像」。

李怡貞稱既然陳沂一直要她提告求償7億元、不能改，「那我就用印尼盾計算，7億印尼盾折算台幣130萬左右」，李諷陳的著作權可能在外國學的，庭訊持續用戲謔答辯、貶低她名譽，她希望陳「能自己好好反省」。

▲▼律師李怡貞（黑長髮）告網紅陳沂侵害著作權，附帶民事求償7億印尼盾，陳沂狠酸省裁判費，自認「改錯字錯了嗎？」（圖／記者黃哲民攝）

▲律師李怡貞（中）告網紅陳沂侵害著作權，附帶民事求償7億印尼盾、折合台幣約130萬元。（圖／記者黃哲民攝）

陳沂受訪狂虧李怡貞放話告她求償7個億，結果卻用附帶民事求償免繳裁判費、還用印尼盾計算，且李是這麼多人follow的公眾人物，把然後的「後」寫錯，她的粉絲就跟著都寫錯，「這樣我們國民整體的語文素質會降低，我覺得身為一個巷口補習班的老師，我萬萬不能接受！我非常喜歡改錯字！」

陳沂諷刺李怡貞自稱被改1個錯字，感覺很受傷、心裡受到很大陰影、名譽遭貶損等，「我好震驚喔！原來這年頭改錯字會被告耶！」對於李表示「陳沂不是我的國小老師」，李逮住機會狠酸「妳小學老師會哭，我代替妳的國小老師管教妳！」陳母陳雪芬在旁笑挺女兒，相信法官會還女兒清白。

陳沂和李怡貞常PO文隔空鬥嘴，本案源於2023年5月28日，李在自己粉專「女人大律師」發表1篇自製圖卡，內容寫著「然候就算四八兩（按：指陳沂）這樣罵我，我還是覺得她剪短後比之前更像宋慧喬，這方面我立場很堅定。不擔心」，並搭配1個長髮女子的虛擬頭像。

▲▼引發律師李怡貞與網紅陳沂打官司的臉書虛擬頭像圖卡。（圖／翻攝臉書粉專「女人大律師李怡貞」）

▲引發律師李怡貞與網紅陳沂打官司的臉書虛擬頭像圖卡。（圖／翻攝臉書粉專「女人大律師李怡貞」）

陳沂擷取這篇圖卡抓錯字，指出然「候」應為然「後」，虧李怡貞需要吃葉黃素保養，陳順勢推銷自己代言的葉黃素產品，李告陳侵犯著作權。

檢方認為這張圖卡透過文字結合創建虛擬替身，搭配背景版面及整體構圖設計，是李怡貞針對自身特徵及商業需求，運用個人精神力創作，應受保護，起訴陳沂涉犯《著作權法》公開傳輸侵害他人著作財產權等罪嫌。

陳沂自己應戰沒委任律師，歷次出庭不認罪，堅稱李怡貞用臉書AI功能一鍵生成虛擬頭像，著作權屬於臉書公司，李無權提告，此外，李說她貌似宋慧喬，早就有很多人說過、媒體也報導過，所以欠缺原創性，加上李曾自承這篇PO是廢文，而「廢文是沒有著作權的」。

陳沂強調本件截圖目的是抓錯字與評論、諷刺，屬於合理使用，她自問自答「改錯字錯了嗎？小學老師改錯自有犯法嗎？」若本件判她有罪要賠償，將會天下大亂，以後誰轉傳別人虛擬頭像圖片就會挨告、誰缺錢就可這麼做，法院會忙不過來，「所以我會打到底，捍衛所有人的言論自由！」

李怡貞反擊指出，尊重陳沂的堅持與認知，但「犯法就是犯法」，陳不認罪、出庭持續貶低她的名譽與人格，污衊她刻意寫的錯字是用字不專精，讓大眾誤解她的律師專業，「陳沂不是我的國小老師，我也沒授權她改錯字」，請法官審酌陳態度不佳、惡性重大，從重量刑並判賠。

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