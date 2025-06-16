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酸館長「旅行中國可治穢語症」　醫PO文：妥瑞症最新療法

被酸在中國變禮貌了，館長曝原因。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長表示，直播上可以開地圖砲、罵髒話，但與人面對面相處時不能這樣做，否則會讓對方覺得不受尊重。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢前往中國上海旅行，他沿途開設直播，卻被綠營、部分網友發現，他在直播中鮮少罵髒話，變得很有禮貌，與過往的風格差很多，於是開酸他的髒話病在中國被治好了。對此，彰化基督教兒童醫院兒科部副部長張通銘醫師PO出與學生間的對話說，「妥瑞症最新療法」。

張通銘醫師16日在臉書粉專「張通銘醫師 兒童神經大小事的貼文」發文表示，妥瑞症會不自主發出清喉嚨，眨眼等抽動(tic)，嚴重時甚至會罵髒話，而該行為也是俗稱的穢語症(coprolalia)。

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▲▼酸館長「旅行中國可治穢語症」　醫PO文：妥瑞症最新療法。（圖／翻攝臉書粉專「張通銘醫師 兒童神經大小事的貼文」）

▲張通銘醫師全文如上。（圖／翻攝臉書粉專「張通銘醫師 兒童神經大小事的貼文」）

張通銘醫師解釋，妥瑞兒的抽動不是故意的，所以需要被外界同理，被包容，嚴重時可以短暫藥物治療，會有明顯效果，「善待妥瑞兒，他們不是故意的」。

話鋒一轉，張通銘醫師分享16日查房時，醫學生說「張醫師：最近聲語型妥瑞症有新的療法喲！旅行x國（中國）呀」，讓張通銘醫師等人會心一笑回，「您當醫學生可惜了，應該考慮當網紅」。

▲▼酸館長「旅行中國可治穢語症」　醫PO文：妥瑞症最新療法。（圖／翻攝臉書粉專「張通銘醫師 兒童神經大小事的貼文」）

▲▼張通銘醫師分享自己的文章說「妥瑞症最新療法」。（圖／翻攝臉書粉專「張通銘醫師 兒童神經大小事的貼文」）

▲▼酸館長「旅行中國可治穢語症」　醫PO文：妥瑞症最新療法。（圖／翻攝臉書粉專「張通銘醫師 兒童神經大小事的貼文」）

張通銘醫師也在文末附上圖片，圖上寫「本日最好笑！！Q：妥瑞症罵髒話如何根治呢？正解：試著去X國旅行呀」。此外，張通銘醫師也將文章分享到「金門關懷妥瑞症、過動兒協會」臉書社團說，「妥瑞症最新療法」並附上一個笑臉圖案。

針對到大陸就不太罵髒話一事，館長日前在直播上表示，網路直播和當面與人見面是不一樣的，他在網路上可以開地圖砲、隨口罵髒話，但如果用同樣的方式對待面對面的人，這是很不尊重人的行為。

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