館長上海行直播飆43萬觀看　YTR錫蘭喊「靠機器人」1數據很怪

▲館長赴陸掀熱論。（圖／翻攝自館長YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢6天5夜的上海之旅，全程開直播，分享自己的所見所聞，一舉一動都受到關注，也獲得許多網友斗內，在線觀看數最高還飆到44萬。不過，網紅錫蘭卻認為，館長的直播人數很可能靠機器人灌出來的，並點出背後原因，若自己到上海開直播，50萬同時觀看應該沒問題。

有網友在Threads發文，錫蘭日前開直播，談到館長到上海一事，懷疑直播人數是機器人灌出來的，「你要告訴我，館長去上海，直播人數比Speed（美國網紅「IShowSpeed」）都要多，你開啥玩笑？你覺得我會相信？」

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錫蘭觀察館長的直播數據，發現觀看人數曾瞬間飆升至數十萬，卻又突然「斷崖式下降」，從未看過這麼穩定又突然暴跌的人數變化，認為這種情況太反常。

▲錫蘭認為觀看人數是機器人的概率很高。（圖／翻攝自錫蘭IG）



留言區有網友發言「如果錫蘭去上海直播，估計沒有館長多」。錫蘭對自己有信心，「我去上海直播，50萬同時觀看應該沒問題」、「各位小粉紅，你們一想我如果回上海直播，我能帶來多少中國價值？」

錫蘭也提到，每次點進直播，都看到館長在談政治，並且批評民進黨，「每次我進去就聽到這幾句話，我就想怎麼回事，感覺是每一次我點開館長直播的時機不對。」

貼文掀起熱論，「他是不是對館長不熟，而且50萬那天還有本地人汪小菲加持，在中國50萬觀看人數不會到非常非常誇張啊」、「Speed在對岸直播好像有破百萬人」、「無法理解喜歡看館長的觀眾，但我會看錫蘭的重回上海直播」、「我覺得機器人的概率不大，有一部分在線的是大陸網友，回台第一天在線也7萬多，其中裡面很多是大陸的，館長也知道這點」、「他是不是不認識汪小菲，流量高也就汪小菲那段，畢竟台灣人愛吃瓜，館長其他時段也就一般般，明顯是小菲的功勞吧。」