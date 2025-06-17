快訊／印航空難5天後「同航班」又故障！　緊急取消原因曝光

▲印度航空AI171班機墜毀後不到1周，同航班又臨時取消。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

印度航空AI171客機12日發生241死的嚴重空難，事發後該公司也隨即更改航班號碼，然而稍早該航班原定17日出發的客機則臨時取消。據了解，取消原因為在例行檢查中發現技術故障。

根據《天空新聞網》報導，印航空難發生僅5天，印度航空17日再度宣布同一個飛往印度的航班取消。該航班原定17日下午1時10分起飛，但因在例行檢查中出現技術問題，因此臨時取消。

印度航空AI171航班12日從印度起飛後僅30秒就墜機，撞上附近的醫學院宿舍，機上僅1人生存，其餘241人皆罹難，而地面也有數十人遭波及身亡。印度航空也將該航班航班號碼更改為AI159，沒想到同一航班僅過5日又有突發事件，在出發前發生技術故障。

不僅如此，印度航空16日、17日也分別發生技術故障導致飛機停飛的事件。AI315於16日從香港飛往新德里時，因機長懷疑技術異常，緊急折返。而AI180班機17日從舊金山飛往孟買途中，因左側引擎出現技術問題，於當地時間17日凌晨12時45分臨時改降加爾各答。AI180原定經檢查後，要在同日凌晨2時重新出發，但卻在地面停留多時，直到清晨5點20分，因故障仍無法排除，要求全機乘客下機。