印航女乘客喪命！　起飛前打給丈夫「要回家了」成最後遺言

▲ 印航客機墜入醫學院宿舍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度航空AI171墜毀導致機上241人及地面數十人喪生，成為本世紀繼911過後最嚴重空難，死者中包括多名英國旅客，其中一名29歲女性乘客諾拉特（Nurat Jahar）起飛前還興奮地和丈夫通電話，未料幾分鐘後天人永隔。

NDTV報導，諾拉特與從事看護的丈夫索海爾（Sohail Iproyaliya）5月初一同赴印度古吉拉特邦探親，索海爾因工作因素提早返回英國萊斯特，諾拉特則留下照顧父親，13日才登上AI171準備返英，起飛前還曾打電話給丈夫，興奮表示「很快就回家」，沒想到成為最後遺言。

這架波音787-8夢幻客機起飛17秒後，在625英尺高度突然失速，短短16秒後墜毀於一所醫學院宿舍，爆炸引發巨大火球，現場陷入火海。救援人員隔天在機尾殘骸中尋獲更多罹難者遺體，需仰賴DNA與牙齒比對辨識身分。機上乘客還包括43歲的沙阿（Ketan Shah）一家人，他們剛到印度探病，準備返回英國。

針對事故原因，目前僅尋獲記錄飛行數據的黑盒子，駕駛艙語音紀錄器仍失蹤。外界揣測飛機可能遭遇罕見的雙引擎故障，或是印度政治人物拉烏特（Sanjay Raut）猜測的網路攻擊，英美當局已派專家介入調查。

這起悲劇震撼印度與英國，印度航空已宣布永久停用AI171航班編號，改為AI159。英王查爾斯三世13日則在皇家閱兵典禮上率領眾人默哀，他和其他王室高級成員都佩戴黑色臂章，向罹難者致敬。