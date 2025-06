印度直升機墜毀7死！　森林間「殘骸四散」狂燒畫面曝光

▲一架直升機墜毀森林裡,殘骸四散、起火燃燒。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

印度航空12日才發生重大空難,全機242人僅1人生還,今(15)日又傳出直升機墜毀意外,機上7人全部罹難,機身殘骸四散森林裡,引發熊熊火勢。

路透、新德里電視台等外媒報導,直升機飛到北阿坎德邦(Uttarakhand)海拔近2000公尺的高里昆德(Gaurikund)附近時失蹤,稍後當地居民出門替牛隻蒐集食用草料時,卻在森林裡發現其殘骸。

Chopper Crash in Gaurikund, Uttarakhand



In a situation of bad weather, while the pilot was attempting to exit the valley, the helicopter crashed above Gaurikund: Rahul Choubey, District Tourism Officer, Rudraprayag.@RishabhMPratap shares more details with @anchoramitaw pic.twitter.com/WuPsEZrfGI