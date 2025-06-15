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印度直升機墜毀7死！　森林間「殘骸四散」狂燒畫面曝光

▲▼印度直升機墜毀7死！　森林間「殘骸四散」狂燒畫面曝光。（圖／翻攝X）

▲一架直升機墜毀森林裡，殘骸四散、起火燃燒。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度航空12日才發生重大空難，全機242人僅1人生還，今（15）日又傳出直升機墜毀意外，機上7人全部罹難，機身殘骸四散森林裡，引發熊熊火勢。

路透、新德里電視台等外媒報導，直升機飛到北阿坎德邦（Uttarakhand）海拔近2000公尺的高里昆德（Gaurikund）附近時失蹤，稍後當地居民出門替牛隻蒐集食用草料時，卻在森林裡發現其殘骸。

根據初步調查，該直升機屬於私人公司「雅利安航空」（Aryan Aviation），從喜馬拉雅山區的印度教寺廟「凱達爾納特寺」（Kedarnath Dham）飛往該邦城市古普特卡希（Guptkashi），未料失事。

北阿坎德邦民航發展局（UCADA）也證實，事故發生在凌晨5時20分左右，當時機上一共有7人，除了1名機師以外，另外6人為朝聖者，分別是5名成人與1名孩童。

今日印度引述官員說法報導，直升機疑似因為天氣惡劣偏離航線。北阿坎德邦首長達米（Pushkar Singh Dhami）透露，國家災難反應部隊（SDRF）、地方政府及其他地區的救援隊，已經投入搜救行動。

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