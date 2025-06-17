才剛墜機！印航飛一半「左引擎故障」緊急改降　連2天出包

▲印度航空12日才發生重大空難，不到一周又多次發生機體故障的事件。（圖／翻攝自Press Trust of India）



記者王佩翊／編譯

印度航空（Air India）一架航班編號AI171客機12日原定飛往英國，卻在起飛後30秒墜毀，造成機上241人死亡。同公司的AI315於16日從香港飛往新德里時，因機長懷疑技術異常，緊急折返。沒想到17日又再度發生類似事件，一架原定飛往孟買的客機因引擎故障，臨時改降加爾各答，並要求乘客全員下機。

VIDEO | Kolkata: An Air India flight from San Francisco to Mumbai via Kolkata suffered a technical snag in one of its engines, requiring passengers to be deplaned during a scheduled halt at the city airport early on Tuesday.



Flight AI180 arrived on time at the city airport at… pic.twitter.com/0MSUiiwPdZ — Press Trust of India (@PTI_News) June 17, 2025

印度航空AI180班機17日從舊金山飛往孟買途中，因左側引擎出現技術問題，於當地時間17日凌晨12時45分臨時改降加爾各答。原定經檢查後，要在同日凌晨2時重新出發，但卻在地面停留多時，直到清晨5點20分，因故障仍無法排除，要求全機乘客下機。

根據現場乘客轉述，機長曾透過廣播表示，這項決定是出於「乘客安全為優先考量」。從機場畫面可見，乘客陸續下機時神情疲憊。

▲飛機改降後，乘客被關在機艙內超過5小時，最終又被趕下飛機。（圖／翻攝自Press Trust of India）



巧合的是，前一天也發生類似情況，印度航空的AI315航班16日由香港起飛，原定飛往新德里，然而才剛起飛不久，機師就疑似發現技術異常，為求謹慎決定掉頭返航。雖然並未透露具體故障內容，但依據香港消防處的說法，據信是印度航空客機出現燃油問題。

印媒ANI引述消息人士透露，這架飛機機型為波音787-8「夢幻客機」。