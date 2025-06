才剛墜機！印航飛一半「左引擎故障」緊急改降　連2天出包

▲印度航空12日才發生重大空難,不到一周又多次發生機體故障的事件。(圖/翻攝自Press Trust of India)



記者王佩翊/編譯

印度航空(Air India)一架航班編號AI171客機12日原定飛往英國,卻在起飛後30秒墜毀,造成機上241人死亡。同公司的AI315於16日從香港飛往新德里時,因機長懷疑技術異常,緊急折返。沒想到17日又再度發生類似事件,一架原定飛往孟買的客機因引擎故障,臨時改降加爾各答,並要求乘客全員下機。

VIDEO | Kolkata: An Air India flight from San Francisco to Mumbai via Kolkata suffered a technical snag in one of its engines, requiring passengers to be deplaned during a scheduled halt at the city airport early on Tuesday.



Flight AI180 arrived on time at the city airport at… pic.twitter.com/0MSUiiwPdZ