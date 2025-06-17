才剛墜機！印航飛一半「左引擎故障」緊急改降　連2天出包

▲印度航空12日才發生重大空難，不到一周又多次發生機體故障的事件。（圖／翻攝自Press Trust of India）
記者王佩翊／編譯
印度航空（Air India）一架航班編號AI171客機12日原定飛往英國，卻在起飛後30秒墜毀，造成機上241人死亡。同公司的AI315於16日從香港飛往新德里時，因機長懷疑技術異常，緊急折返。沒想到17日又再度發生類似事件，一架原定飛往孟買的客機因引擎故障，臨時改降加爾各答，並要求乘客全員下機。
VIDEO | Kolkata: An Air India flight from San Francisco to Mumbai via Kolkata suffered a technical snag in one of its engines, requiring passengers to be deplaned during a scheduled halt at the city airport early on Tuesday.— Press Trust of India (@PTI_News) June 17, 2025
Flight AI180 arrived on time at the city airport at… pic.twitter.com/0MSUiiwPdZ
印度航空AI180班機17日從舊金山飛往孟買途中，因左側引擎出現技術問題，於當地時間17日凌晨12時45分臨時改降加爾各答。原定經檢查後，要在同日凌晨2時重新出發，但卻在地面停留多時，直到清晨5點20分，因故障仍無法排除，要求全機乘客下機。
根據現場乘客轉述，機長曾透過廣播表示，這項決定是出於「乘客安全為優先考量」。從機場畫面可見，乘客陸續下機時神情疲憊。
▲飛機改降後，乘客被關在機艙內超過5小時，最終又被趕下飛機。（圖／翻攝自Press Trust of India）
巧合的是，前一天也發生類似情況，印度航空的AI315航班16日由香港起飛，原定飛往新德里，然而才剛起飛不久，機師就疑似發現技術異常，為求謹慎決定掉頭返航。雖然並未透露具體故障內容，但依據香港消防處的說法，據信是印度航空客機出現燃油問題。
印媒ANI引述消息人士透露，這架飛機機型為波音787-8「夢幻客機」。
Visuals show the left engine of the Air India aircraft stationed on the tarmac at Kolkata airport, with ground staff inspecting the area as the plane remains idle following the reported technical snag. pic.twitter.com/caZTiLyGmE— Press Trust of India (@PTI_News) June 17, 2025
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