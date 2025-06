拍下印航墜毀24秒片　少年悚憶「客機眼前爆炸」驚恐亂語睡不著

▲印航一架波音787墜毀,機上242人僅1人生還。(圖/翻攝自X)



記者吳美依/綜合報導

印度航空12日發生重大空難,機上242人僅1人生還。一名17歲少年意外錄下失事影片,卻因此遭受嚴重心理創傷,至今依然寢食難安,就連話也說不太清楚。

印度快報等外媒報導,阿里揚(Aryan Asari)的父親最近為了工作搬到機場附近,他和妹妹12日首度前往拜訪。當時,阿里揚來到公寓3樓屋頂,驚奇地欣賞飛機從頭上飛過,並且想要錄影留念,未料開始拍攝短短24秒之後,一架波音787客機就在他眼前墜毀。

阿里揚回憶,印航客機下墜時,他還以為自己拍到著陸畫面,「我很困惑,因為它似乎要起飛,然後卻開始搖晃……當它最終伴隨著震耳欲聾的爆炸聲,變成一團火球時,我感到很害怕」。他接受媒體採訪時,不斷表示自己非常害怕,甚至再也不敢坐飛機。

‘My friends in the village wanted to see how the planes look in the sky. So I took a few mobile phone videos after lunch. When the Air India plane began to sink, I thought I was filming a landing — not a crash’

The boy who filmed the Air India crash https://t.co/8ZfQYqZpIn