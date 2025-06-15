拍下印航墜毀24秒片　少年悚憶「客機眼前爆炸」驚恐亂語睡不著

▲印航一架波音787墜毀，機上242人僅1人生還。（圖／翻攝自X）



記者吳美依／綜合報導

印度航空12日發生重大空難，機上242人僅1人生還。一名17歲少年意外錄下失事影片，卻因此遭受嚴重心理創傷，至今依然寢食難安，就連話也說不太清楚。

印度快報等外媒報導，阿里揚（Aryan Asari）的父親最近為了工作搬到機場附近，他和妹妹12日首度前往拜訪。當時，阿里揚來到公寓3樓屋頂，驚奇地欣賞飛機從頭上飛過，並且想要錄影留念，未料開始拍攝短短24秒之後，一架波音787客機就在他眼前墜毀。

阿里揚回憶，印航客機下墜時，他還以為自己拍到著陸畫面，「我很困惑，因為它似乎要起飛，然後卻開始搖晃……當它最終伴隨著震耳欲聾的爆炸聲，變成一團火球時，我感到很害怕」。他接受媒體採訪時，不斷表示自己非常害怕，甚至再也不敢坐飛機。

‘My friends in the village wanted to see how the planes look in the sky. So I took a few mobile phone videos after lunch. When the Air India plane began to sink, I thought I was filming a landing — not a crash’

The boy who filmed the Air India crash https://t.co/8ZfQYqZpIn — Soutik Biswas (@soutikBBC) June 14, 2025

阿里揚的妹妹坦言非常擔憂，因為哥哥如今就連說話都不太順暢，而且不斷宣稱這裡太危險了，不想待在這裡。鄰居表示，每隔幾分鐘飛機飛過，阿里揚就會表現得非常焦慮。父親的房東太太也說，事故剛發生不久時，阿里揚嚇到連話都說不出來，「我安慰他……他卻仍然夜不成眠。他變得很安靜，甚至什麼也吃不下。」

阿默達巴德（Ahmedabad）刑事調查當局聲明，阿里揚已在父親陪同下，以證人身份完成筆錄，結束後父子倆就順利離開，沒有任何人因為這段影片而遭拘留或逮捕。