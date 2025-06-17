唯有敵人才會想削弱台灣國防　許淑華嗆問：藍白到底居心何在？

▲潛艦國造原型艦「海鯤軍艦」今日正式出港海測。（圖／IDF 經國號臉書授權）

記者詹詠淇／台北報導

國造潛艦「海鯤號」今（17日）正式出港進行首次的海上測試（SAT）。民進黨台北市議員許淑華指出，這是台灣國防很關鍵的時刻，加強台灣防衛能力也是多數台灣人，不分黨派的民意，唯有敵人才希望削弱台灣國防實力、創造侵台捷徑，但藍委卻支持凍刪國防預算，只是想惡搞台灣，削弱台灣國防實力，「到底居心何在？」

海鯤號原規劃4月份就要進行海測，但因部分事項未達安全條件，經過1個多月調整，今日才正式首次出航海測。據規劃，會在9月完成海測，並於11月正式交艦。

「讓國家強大，才是保護你我最好的方法」，許淑華下午在臉書表示，國造潛艦原型艦海鯤艦已經完成泊港測試（HAT），今日將駛出高雄港，預計進行正式的海上測試（SAT），這也是海鯤艦的首次海測，預計將以浮航方式，進行動力系統等各項系統測試。

許淑華強調，這是台灣國防很關鍵的時刻，維護和平必須提升實力，透過備戰同時達到避戰及和平。為什麼潛艦如此重要？潛艦最大功能是利用海洋的保護下，進行「隱形」，在海底下執行勤務不被發現，更在敵軍無法預期海域、地點執行攻擊及偵察。

許淑華指出，國防安全研究院5月的民調顯示，51%受訪者支持增加國防預算，有高達44%受訪者甚至支持「大幅增加」。而根據國防院最新民調，若中共武力犯台，有高達66%台灣人願為保衛台灣而戰。

許淑華說，用政黨傾向細看，以民進黨的支持者，有85%願意為保衛台灣而戰；國民黨支持者有接近5成表示願意，超過不願意的45%；民眾黨的支持者則有過半，55%願意保衛台灣。

▲民進黨台北市議員許淑華認為，唯有敵人，才會希望削弱台灣的國防實力。（資料照／記者陳家豪攝）

「加強台灣的防衛能力，這是多數台灣人，不分黨派的民意」，許淑華提到，在台海情勢的關鍵時刻，今年年初，國防業務預算卻遭藍白刪除約84億，引發國際社會嚴正關切，更影響國際對台灣自我防衛能力與決心的疑慮。

「唯有敵人，才希望削弱台灣的國防實力，創造侵台的捷徑」，許淑華痛批，全世界關注台灣國防發展，而藍委卻支持凍刪國防預算，只是想惡搞台灣，削弱台灣國防實力！

許淑華說，藍委年初提案凍結744億的國防部業務費，卻在今年5月14日解凍案審查時，竟全數缺席！全民都想暸解徐巧芯及藍白立委們，刪凍預算的真正動機為何？為什麼偏偏要在這個關鍵時刻，刪凍國家的救命預算？削弱台灣的國防安全，到底居心何在？