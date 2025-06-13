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「台灣主權沒有跟中共談判的空間」　綠議員要藍營撤回兩岸條例修法

▲民進黨台北市議員許淑華呼籲國民黨撤回《兩岸人民關係條例》修法。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲民進黨台北市議員許淑華呼籲國民黨撤回《兩岸人民關係條例》修法。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委陳永康等18人提案修正《兩岸人民關係條例》第29條，並在修法說明中提及，「與陸方透過協商，劃定出陸方承認的我國司法行政有效實施水域」，換言之，即要與陸方協商我國「禁限制水域」的範圍。對此，民進黨台北市議員許淑華今（13日）痛批，台灣的主權範圍和禁限制水域，絕對沒有跟中共談判的空間，她呼籲，國民黨有責任撤回這項危險的修法。

近年頻繁傳出中國籍漁船侵擾我國禁限制海域，然而，國民黨立委陳永康等18人日前提案修法《兩岸人民關係條例》，欲將執法單位由海委會取代國防部，還在修法說明中提及，「以淡化主權爭議的方式……」、「與陸方透過協商，劃定出陸方承認的我國司法行政有效實施水域」等語，引來矮化我方主權的疑慮。

針對此事，民進黨議員許淑華在臉書發文表示，近日討論度很高的《兩岸人民關係條例》第29條當初的立法精神，就是基於國安、國防考量，因此規定台灣與中國重疊的限制或禁止水域，及限制區域公告，歸國防部主管。

許淑華指出，現在國民黨卻主張修法，要「淡化離島主權」，來交換「中共協商」，這等於是國民黨主動幫中共，弱化離島防禦的層級，一旦新版法案通過，將削弱台灣主權的行使，對國家造成難以計量的傷害。

關於兩岸關係的議題，許淑華接著呼籲，大家可以關注近期由台北政經學院主辦的「台海防衛兵推」民間論壇，邀集台灣、日本、美國退將與國防專家，推論台海危機。

許淑華說，在該論壇中，許多專家都指出澎湖、金門、馬祖等離島，會是中共主要奪取目標，而且若被佔領，將難以奪回，還可能進一步演變成威脅本島的據點。

許淑華直指，研究結果顯示離島的戰略價值，比大家想像中還重要，「所以，國民黨推這樣的修法，難道是在為中共的野心鋪路？」

許淑華強調，台灣主權絕對不容許被淡化，凡屬於中華民國的主權範圍和禁限制水域，絕對沒有跟中共談判的空間，她痛批，國民黨絕對是有計劃、有系統性地在協助中國來侵略，國民黨有責任撤回這項危險的修法。

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