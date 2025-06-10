綠議員直言「館長赴中」是中共統戰策略　曝3重點：發言都事前安排

▲民進黨台北市議員許淑華指出，「館長赴中」是中共統戰策略。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅「館長」陳之漢10日飛往上海旅遊，他出發前受訪時表示「中國根本不禁止翻牆，只是要多付VPN費用」。對此，民進黨台北市議員許淑華表示，館長的事件就是中共統戰的計畫策略之一，她也分析了事件的三大重點，認為館長今天的發言絕對是事先安排好的，在中共允許下向媒體放出的消息。

許淑華10日晚間在臉書表示，館長10日出發前往中國，預告將在當地直播，分享中國的真實情況來打臉民進黨，針對自己開直播是否會被中國封住，館長語出驚人說「其實中共沒有禁止翻牆，只是要多付VPN費用」，她相信這句話讓很多台灣人感到非常荒唐，顛覆一般人對中國的普遍認知。

許淑華說，館長的事件就是中共統戰的計畫策略之一，她也分析出事件的三大重點，分別如下：

一、館長要去中國開直播，中共一定事先知情，他今天的發言，絕對是事先安排好的，在中共允許下，向媒體放出的消息。

二、中共的目的，就是要把中國政府控制言論自由這件事，輕描淡寫，來洗腦台灣人其實中共封鎖網路，好像沒這麼嚴重。

三、這也跟國民黨部分人士，在批評「民進黨是綠共」、「賴清德搞獨裁」的手法非常類似。顛覆台灣人既有的價值與認知，也是正破壞台灣社會的民主價值韌性。

▲館長10日前往中國旅遊，預計15日返回台灣。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

許淑華指出，中共用具有網路影響力的網紅，鍾明軒也是很好的案例，先前立場沒這麼親中，現在卻反過來大力稱讚中國，試圖影響台灣人對中國的認知，用反轉的後座力，來有效提升對中的好感度。

許淑華也說，其實使用VPN的「翻牆行為」，可能觸犯《中國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》中，任何單位和個人，都不得自行使用其他管道進行國際聯網的規範，例如2023年中國河北曾有一名工程師因使用VPN，導致損失將近440萬新台幣。