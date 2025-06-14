海測進入倒數計時！　直擊海鯤艦高雄港內首次自主浮航

文／中央社

國造潛艦原型艦海鯤艦今（14日）在高雄港內進行浮航，知情人士證實，海鯤艦此次浮航是進行動力與相關系統測試，目前已進入泊港測試（HAT）最後階段，若一切順利，後續將出港進行海上測試（SAT）。

▲國造潛艦「海鯤號」14日首次離開碼頭，在高雄港內以自主動力進行浮航測試 。（圖／IDF經國號 授權使用）

中央社記者今天下午在高雄港內直擊，海鯤艦緩緩離開台船碼頭，以自主動力在港區進行浮航，可看見海鯤艦甲板上有超過10名以上技術人員，帆罩上亦有數名人員，且帆罩內的光電桅杆亦豎起，舷號711清晰可見，一旁並有小船伴隨航行。

▲潛艦國造原型艦「海鯤軍艦」2月底起即進行浮移測試。（資料照／台船公司提供）

知情人士對中央社記者證實，海鯤艦今天在高雄港內進行浮航，主要是進行動力與相關系統的測試，目前海鯤艦已進入泊港測試最後階段，若一切順利，後續將駛出高雄港進行海上測試（SAT）。

海鯤艦原定4月海上測試，但至今尚未進行海測引發各界關注，海軍司令部參謀長邱俊榮中將5月28日表示，海鯤艦目前仍在海測實施之前的最後確認階段，當所有安全條件都備便後，會安排海上測試，11月交艦的目標不變。

▲國造潛艦「海鯤號」待相關測試順利完成，就會進入最後的海測（SAT）階段。（圖／台船提供）