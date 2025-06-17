竹市府首辦履歷健檢暨職涯諮商活動　鼓勵青年善用職涯資源

▲鼓勵青年踴躍報名，確立職涯興趣及提升職場競爭力。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

探索自我、樂在工作，打造青年職涯最佳起跑點！新竹市政府持續落實「青年活力」施政策略，今(114)年首度推出「青年履歷健檢暨職涯諮詢活動」，結合心理測驗、履歷健檢、職涯諮詢等多元內容，針對不同年齡層量身設計，成為青年職涯探索的啟蒙平台。代理市長邱臣遠鼓勵青年踴躍報名，確立職涯興趣及提升職場競爭力。

代理市長邱臣遠表示，根據內政部公布113年底全國各縣市人口統計資料，新竹市平均年齡僅41.25歲，是全國第二年輕的縣市。另外，竹市16至40歲的青年人口超過14萬，占總人口31%，若加上5所大學生約5萬人，預估實際生活在竹市的青年人口已超過20萬，顯示竹市是一座充滿年輕動能與潛力的城市。

邱臣遠說，青年是城市發展的動力，在高市長擘劃的青年政策下，市府積極推動青年事務，今年1月1日成立青年專責機關「新竹市青年發展中心」，作為青年服務的單一窗口，今年的青年政策並推出「青年三創」，以「青年創意」、「青年創業」及「青年創造」整合多項資源，打造青年宜居幸福城。

勞青處表示，面對國際局勢變動與就業市場的挑戰，為協助青年及早掌握自我優勢與職涯發展策略，市府推出「青年履歷健檢暨職涯諮詢活動」，包含「團體職業心理測驗及解說」4場次，提供測驗工具進行施測與報告解說，協助受測者了解自我及未來求職方向；「求職技能工作坊」6場次，指導履歷撰寫技巧、面試技巧等求職技能，同時進行履歷健檢諮詢；以及個人一對一「職涯諮詢服務」，共168人次。

青發中心說明，「青年履歷健檢暨職涯諮詢活動」全程免費，歡迎年滿15到40歲設籍、就學或就業於竹市的青年踴躍報名參加，透過多元領域的專家帶領與解說，幫助青年深入瞭解職業性向，規劃人生藍圖。報名自即日起至額滿為止；團體職業心理測驗與講解( https://reurl.cc/knzNXx )；求職技能工作坊( https://reurl.cc/W02avy )；一對一職涯諮商或履歷健檢( https://reurl.cc/vQZ36y )。

青發中心補充，竹市青年全新直播及Podcast節目《WOW大風吹》已經開播，歡迎青年及市民朋友訂閱「新竹市政府青年發展讚」YouTube頻道( https://www.youtube.com/@YouthHsinchu )，以及Podcast平台搜尋「WOW大風吹」並追蹤，掌握青年關心的大小事。