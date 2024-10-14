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竹市最大場秋季校園徵才博覽會　10／16釋出逾5千職缺

▲113年陽明交通大學秋季就博會攤位圖。（圖／新竹市政府提供）

▲113年陽明交通大學秋季就博會攤位圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市第2場校園秋季徵才博覽會10月16日將在國立陽明交通大學登場，現場設置93個攤位，吸引70家企業參與，總計提供逾5千個工作職缺。新竹市代理市長邱臣遠表示，市府相當關心及重視青年就業，透過校園就業博覽會，能了解最新業界的發展情形及產業脈動，建議青年朋友為未來的職涯發展預做規劃，並鼓勵青年朋友留在竹市就業，也祝福所有的求職者都能適才適所，順利就業。

邱臣遠說明，市府積極推動各項青年政策，落實市長高虹安提出的「青年活力」施政策略，今年與國立陽明交通大學合作舉辦2場入校「新竹市新世代青年創新論壇」，市府與校方共同攜手為新竹的青年學子們提供創新創業的講座，掌握產業最新趨勢，期望能拓展青年新興職能發展視野。

勞工處長林昱志表示，此次就博會涵蓋多元產業，從製造業到半導體、光電光學、資訊軟體、金融保險、專業科學技術服務、批發零售業，甚至首度參與的電力及燃氣供應業－綠點能創股份有限公司，充分展現各產業市場對優秀人才的需求。

國立陽明交通大學表示，為延攬外籍學生在地就業，此次就業博覽會設置19個提供雙語職缺諮詢的攤位，為外籍學生打造更友善的求職環境，讓他們有機會與多元產業接軌，開創更廣闊的職涯發展空間。

勞工處表示，此次就博會活動特別安排了由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供的「韓風證件照拍攝」服務，讓求職者在參加徵才活動的同時，能夠免費獲得專業的個人證件照，提升自身的求職競爭力，歡迎有求職需求民眾前來參加，與企業直接面對面交流，為職涯發展創造更多機會。

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