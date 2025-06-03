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竹市府攜手新竹就業中心辦現場徵才　36家企業釋逾1700職缺

▲徵才活動EDM。（圖／新竹市政府提供）

▲徵才活動EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

畢業季到來，許多青年朋友正邁向人生新階段。新竹市政府攜手勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心，將於6月5日10時至14時在新竹市身心障礙者就業綜合大樓5樓舉辦「2025新竹地區現場徵才活動」。勞青處表示，此次活動邀集36家企業，釋出多達1,748個職缺，協助青年及轉職市民在地覓得理想職涯發展機會，順利開展職場新篇章。

代理市長邱臣遠表示，市府團隊秉持高虹安市長擘劃的「青年活力」施政理念，持續整合產官學資源，打造友善職場環境，提供多元就業管道，讓畢業青年與轉職市民都能在新竹市找到適切的發展方向。他指出，6月正值青年求職高峰，歡迎有就業需求的市民踴躍參與這場結合實用與創意的徵才活動，共同迎向充滿希望的未來。

勞青處指出，此次參與徵才的企業包括台亞半導體、宜特科技、緯創資通、宏齊科技、昇陽國際半導體、摩斯漢堡、麥當勞、雲雀國際等36家廠商，涵蓋電子科技、餐飲服務、教育諮詢等產業領域。其中，華夏玻璃更開出高達7萬元的月薪待遇，展現企業對青年人才的高度重視與誠意。

勞青處提到，為提升參與者的現場體驗，活動特別規劃「求職好康四重奏」，包括面試集點可參加扭蛋抽獎（有機會獲得7-11商品卡）、免費專業證件照拍攝、免費職涯諮詢服務與療癒系DIY手作教學（數量有限，送完為止）。現場另設有拍攝區、彩妝區、視障按摩、書寫區及青年職涯諮詢專區，提供多元、貼心的就業支援，協助求職者自信應對挑戰。

勞青處說明，為協助青年順利銜接職場、民眾穩健轉職，市府持續推動職涯諮詢、職場體驗、職能培訓與創新課程等多元支持措施，並透過就業博覽會等大型活動，強化人才與職缺的精準媒合，打造新竹成為青年安心立足的城市。更多課程資訊，歡迎關注「新竹市政府勞工及青年處」官方網站( https://dep-labor.hccg.gov.tw/ch/index.jsp )或致電03-5324900洽詢。

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